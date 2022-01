Scritte no-vax, la preside denuncia: "Apparse anche alla scuola dell'infanzia di Badia di Cantignano"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 19 gennaio 2022, 08:24

Si è tenuto ieri l'incontro tra le Rsu degli stabilimenti Tolentino di Carraia e Coselli, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria e la direzione aziendale di Tolentino

martedì, 18 gennaio 2022, 14:58

E' caos bollette nella Piana di Lucca e agli amministratori locali non va bene. Comune di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari chiedono a Poste Italiane un incontro per risolvere velocemente questa situazione diventata insostenibile per i cittadini

martedì, 18 gennaio 2022, 14:21

"Acqua azzurra, acqua chiara", "Una donna per amico", "La canzone del sole", "Emozioni": con Battisti, basta il titolo e si scatenano i ricordi, le sensazioni. È l'effetto che fanno i classici ed è l'effetto che si vivrà giovedì 20 gennaio, alle 21, al Cinema Teatro Giacomo Puccini di Altopascio con...

martedì, 18 gennaio 2022, 13:33

Si è chiusa la seconda edizione di Porcari Lab, il percorso di partecipazione condotto dal comune con il contributo della Regione Toscana dedicato ai progetti per migliorare il centro del paese e la frazione di Pineta

martedì, 18 gennaio 2022, 13:16

Finalmente un po' di sollievo per i residenti di via Francesca Romea ad Altopascio, che da tempo chiedevano all'amministrazione un intervento per diluire il traffico pesante della strada, nella speranza di arginare problemi come il costante rumore, lo smog e la difficile viabilità

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:23

Rinviata a dopo Pasqua l'edizione 2022 del CarnevalMarlia, che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di febbraio. La decisione è stata assunta dal comitato CarnevalMarlia, guidato da Pierangelo Paoli, in accordo con il comune di Capannori, rappresentato dall'assessore comunale Serena Frediani