Si apre la stagione del Teatro Puccini di Altopascio

sabato, 8 gennaio 2022, 14:33

Cresce l'attesa per la prima data del cartellone teatrale 2022 di Altopascio, in programma martedì 11 gennaio alle 21. Lo spettacolo che aprirà la stagione di prosa del Teatro Giacomo Puccini, dopo quasi due anni di stop causa Covid, è "Tutta casa letto e chiesa", firmato da Dario Fo e Franca Rame. Una pièce dirompente sulla condizione femminile che debuttò nel 1977 a Milano, in appoggio ai movimenti femministi, accendendo i riflettori in particolare sulle servitù sessuali della donna.

Sul palco, diretta da Sandro Mabellini, ci sarà la bravissima Valentina Lodovini, noto volto televisivo e cinematografico, già vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Benvenuti al Sud. Lodovini interpreta diverse figure di donna. Nel primo brano, Una donna sola, è la casalinga per antonomasia, che ha tutto all'interno della sua famiglia, meno la cosa più importante: la considerazione, l'essere trattata come una persona, e non solo usata come oggetto sessuale e come domestica senza stipendio né pensione. Nel secondo brano, Abbiamo tutte la stessa storia, si entra invece nello scenario delle dinamiche del rapporto sessuale tra maschio e femmina. Terzo brano Il risveglio, ha per protagonista un'operaia, sfruttata tre volte: in casa come donna tuttofare, in fabbrica e a letto. L'epilogo è affidato ad una Alice nel paese senza meraviglie.

La campagna abbonamenti per i nuovi abbonati si chiuderà martedì 11 gennaio. I biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria del Cinema-Teatro (via Regina Margherita) nei tre giorni precedenti lo spettacolo, dalle 17 alle 20, e il giorno stesso, da un'ora prima dell'inizio. Per eventuali ulteriori informazioni: Cinema Teatro Giacomo Puccini: 0583.217601; Ufficio Cultura del Comune di Altopascio: 0583.216280; 0583.216455; teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it; www.comune.altopascio.lu.it.

Tutta la programmazione è disponibile sul sito https://www.ioscelgoaltopascio.it/.