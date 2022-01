Solidarietà del sindaco Luca Menesini ai lavoratori del gruppo Tolentino

Altri articoli in Piana

venerdì, 14 gennaio 2022, 13:45

Per la prima volta all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari arriva il grande teatro di prosa. Succede grazie alla convenzione firmata con Fondazione Toscana Spettacolo, che porterà al teatro quattro titoli dal 30 gennaio all’1 aprile

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:46

I cattolici, gli ortodossi e i protestanti che vivono sul nostro territorio invitano tutti, dal 18 al 25 gennaio, alla celebrazione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:38

Si terrà infatti lunedì un sopralluogo sul posto per definire gli ultimi dettagli dell’intervento e così, la settimana successiva sarà aperto il cantiere vero e proprio per risolvere una situazione molto sentita dagli abitanti del paese

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:35

Sono complessivamente 66 le multe per abbandono di rifiuti elevate nel 2021 dalla polizia municipale di Capannori, per una media di circa una a settimana, per sanzionare gli incivili che gettano rifiuti sul territorio invece di rispettare l'ordinanza sulla raccolta porta a porta dei rifiuti

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:27

L'eredità più profonda di David Sassoli è tenere alta l'attenzione per difendere le libertà democratiche. Questa, in sintesi, è la riflessione di Franco Fanucchi, vicesindaco di Porcari, che dedica al presidente del parlamento europeo deceduto martedì parole appassionate

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:40

Il consiglio comunale di Capannori nella seduta del 12 gennaio ha approvato all’unanimità la mozione per la realizzazione di spazi destinati alla sosta delle auto utilizzate dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori con figli di età non superiore a due anni muniti del permesso rosa