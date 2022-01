Piana



Sono stati piantumati in Pizzorne gli abeti di Natale

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:14

Sono stati piantati in Pizzorne, in località Pietra Petrusa, gli alberi di Natale che i cittadini hanno portato nei giorni scorsi al punto di raccolta (area verde dietro il municipio) messo a disposizione dall'amministrazione Menesini. Ad occuparsi della piantumazione è stato l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro, in collaborazione con il Consorzio Forestale di Villa Basilica rappresentato da Mirco Del Carlo e intervenuto con le ditte RM Legnami e la cooperativa Pozzuolo, ed è stata scelta quella zona per la messa a dimora perché è un'area in cui, in passato, una tempesta di vento aveva abbattuto proprio degli abeti.

“Ringrazio il Consorzio Forestale di Villa Basilica per la proficua collaborazione – dice l'assessore Del Chiaro –. E ringrazio i cittadini di Capannori che hanno aderito, dimostrando sensibilità e attenzione verso gli alberi, che possiamo definire veri e propri amici degli esseri umani vista l'importanza che hanno nella lotta al cambiamento climatico. Mi auguro che questa opportunità spinga sempre più persone a utilizzare alberi veri e non di plastica per il Natale, sapendo che poi ci pensa il Comune a piantarli in una zona appropriata e a farli continuare a vivere. Se tutti facciamo la nostra parte, possiamo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente”.