Piana : capannori



Spaccia cocaina, preso marocchino dopo la fuga

sabato, 29 gennaio 2022, 13:22

Ieri sera i carabinieri del Norm della compagnia di Lucca hanno proceduto all'arresto in flagranza di un cittadino extracomunitario di origine marocchina, 28enne, residente a Capannori, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.



Alle 19, infatti, i militari, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella Piana, hanno incrociato l’uomo, noto ai militari, mentre camminava con atteggiamento circospetto nella via Don Aldo Mei di Capannoni. Questo, alla vista di un equipaggio della sezione radiomobile che si era avvicinato per controllarlo, si è stato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dagli stessi militari che lo avevano inseguito e da alcuni colleghi della sezione operativa nel frattempo giunti in ausilio.



Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina e 1.170 euro in contanti, verosimilmente provento delle attività di spaccio. A questo punto i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 45 grammi della stessa sostanza, che se immessa nel mercato avrebbe fruttato oltre 3 mila 500 euro.



L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando provinciale di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.