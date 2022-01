Piana



Spianate avrà un nuovo parcheggio in via Bruno Nardi a servizio del quartiere

sabato, 22 gennaio 2022, 14:40

Sono pronti a partire i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a Spianate, in via Bruno Nardi. Uno spazio a servizio del parco giochi e del quartiere, così come più volte richiesto dai cittadini della frazione più popolosa di Altopascio. I lavori sono stati affidati e nei giorni scorsi è stato firmato il contratto con la ditta (Lorenzini di Ponte Buggianese) che eseguirà l'intervento: il cantiere, infatti, sarà avviato nel giro di pochi giorni.

Un'opera da 70mila euro, annunciata dal sindaco Sara D'Ambrosio in campagna elettorale e ora più vicina a diventare realtà.

"Questa infrastruttura era stata inserita anche nel programma elettorale - commenta il sindaco -. Un parcheggio in quella zona è fondamentale, proprio per rendere più curato e più sicuro il quartiere, evitando così che le auto vengano lasciate sui marciapiedi o lungo via Bruno Nardi. Quello, infatti, è un luogo di Spianate altamente popolato: ci sono le case popolari, c'è il parco giochi frequentatissimo, da oltre due anni ci sono gli studi medici, oltre all'ufficio postale. È quindi un luogo vissuto dai bambini e dagli adulti, va reso sicuro, vivibile, funzionale e curato. La cura delle frazioni e dei quartieri, partendo anche dalle piccole cose, è il faro-guida di questo secondo mandato: nel centro come nelle zone più periferiche dobbiamo riuscire a far arrivare il Comune, con i propri servizi, con i lavori attesi da decenni, con la piccola manutenzione quotidiana".

Dello stesso avviso l'assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei. "Con l'ufficio, che ringrazio per l'impegno e la professionalità - conclude - stiamo lavorando a ritmi molto serrati per affidare gli incarichi e partire con i lavori attesi da tempo. Con l'ultima variazione di bilancio del 2021, approvata prima della fine dell'anno, abbiamo stanziato molte risorse utili per dare il via a una serie di interventi, tra cui il parcheggio di Spianate in via Bruno Nardi e il nuovo centro di raccolta-isola ecologica in località Cerro a Badia Pozzeveri. Altre asfaltature sono inoltre in procinto di partire e altre ancora partiranno a primavera, così come gli interventi nei quattro cimiteri comunali e sulle viabilità più danneggiate".