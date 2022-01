Piana



Tagli colturali, dopo accuse di "disboscamento" il Pd fa chiarezza sulla norma

martedì, 11 gennaio 2022, 18:38

A seguito del cambiamento in consiglio regionale della legge 39 da parte del Pd e di Italia Viva che ha eliminato l'obbligo di autorizzazione della Soprintendenza per il taglio degli alberi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si sono scatenate polemiche tanto da destra quanto da sinistra. Mirco del Carlo, segretario del Circolo di Villa Basilica del partito di centro sinistra ha deciso dunque di dire la sua, mostrando la ratio che sta dietro la modifica della norma.

"In merito al dibattito politico emerso sui media a riguardo della modifica apportata dal consiglio regionale alla L.R. 39/200 sui tagli colturali, ci pare doveroso difendere l’operatodell’assise regionale che alla quasi unanimità ha deciso di approvare una modifica alla legge regionale in materia forestale; apparendoci strumentali, a voler essere comprensivi, le polemiche lette sui media" spiega Mirco del Carlo, iniziando la nota.

"Ma andiamo in ordine - afferma il segretario del circolo PD, entrando nel merito della norma - la modifica riguarda l’articolo 47 bis della legge regionale 39/200, articolo che riguarda il 'taglio culturale' la cui definizione, sempre dallo stesso articolo, comma 1 è la seguente: 'per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico'; appare evidente che una modifica a tale articolo non può essere una 'aprire le porte al disboscamento selvaggio senza regole', proprio perché si tratta di tagli tali da assicurare la perpetuazione del bosco, attività condotta per millenni dalle comunità locali."

"Concentriamoci sulla fantomatica 'deregulation': con la modifica alla legge regionale viene emendato il taglio colturale dalla necessità di autorizzazione - passaggio burocratico che Mirco del Carlo spiega nel dettaglio -. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Per evitare che vengano realizzate tali modifiche da recare pregiudizio ai valori oggetto di protezione, è necessaria l’autorizzazione della competente sovrintendenza ai beni paesaggistici".

Impossibile però, capire veramente il cambiamento della norma senza prima comprendere cosa legalmente si intenda con "paesaggio" che il segretario del circolo PD spiega nel dettaglio. “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” ed inoltre “la tutela del paesaggio, ai fini del presente codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime."

"Appare evidente quindi che il 'paesaggio' è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni - afferma Mirco del Carlo - il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Pertanto senza l’attività umana non ci sarebbe paesaggio, o almeno quella cosa che intendiamo tutelare. E chi meglio delle persone i cui avi nei millenni hanno costruito il paesaggio è in grado di tutelarlo?"

Il Circolo di Villa Basilica conclude la nota rivolgendosi direttamente a coloro che li hanno attaccati in questi giorni: "perché sovraccaricare le sovrintendenze di nuove incombenze e gli artigiani del bosco di ulteriori adempimenti, quando i membri del Consiglio Regionale hanno così bene inteso sollevare entrambi da tali fatiche?"