Torna il mercatino del riuso a Lammari

lunedì, 3 gennaio 2022, 12:46

… ed eccoci al primo appuntamento del nuovo anno anche con “...un po' di tutto!” il mercatino del riuso che si tiene tutte le prime domeniche del mese nel piazzale del centro commerciale Masini, sul viale Europa, a Lammari.



Domenica 9 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 17, una cinquantina di bancarelle daranno vita a questa nuova edizione del mercatino che si pone lo scopo di educare la popolazione ad un maggior rispetto dell'ambiente passando anche tramite la cultura del riutilizzo ed il riuso di tanti oggetti e tante cose considerate, con troppa facilità e leggerezza, superate e quindi non più utilizzabili.



Se guardiamo con attenzione le proposte pubblicitarie delle principali reti televisive, ci rendiamo conto di quanto interesse vi sia intorno al riuso , allo scambio e alla vendita dei prodotti usati: infatti sono sempre più le app che trattano questi argomenti così come sono sempre in numero crescente le città che si dotano di spazi ed iniziative per queste particolari forme di vendita delle cose e oggetti usati.



Il Comune di Capannori, da sempre molto attento ai problemi ambientali, è stato uno dei primi a ospitare sul proprio territorio una iniziativa simile e, sul finire dello scorso anno, ha rinnovato la concessione del proprio patrocinio per tutto il 2022 al mercatino di Lammari che sempre più sta affermandosi nelle abitudini e nel costume della popolazione locale e non solo.

Domenica sarà quindi piacevole passeggiare tra tante bancarelle che propongono cose ed oggetti usati, a volte appartenuti ad altre generazioni, ma che mantengono inalterato nel tempo il proprio fascino ed interesse.



Per accogliere al meglio i visitatori e per farlo in assoluta sicurezza, sono stati individuati grandi spazi per il parcheggio gratuito delle auto ed una apposita cartellonistica informerà sul comportamento da tenere per tutta la durata della permanenza al mercatino che dovrà avvenire indossando la mascherina protettiva ed accedendo alle bancarelle solo frontalmente, senza creare assembramenti.



Particolarmente interessanti anche le proposte gastronomiche dell'attiguo ristorante Masini che per l'occasione propone un particolare menù a costi promozionali.



“...un po' di tutto” mercatino di Lammari è una produzione dell'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini. Info 0572 1913547