Tre nuovi agenti per la polizia municipale di Altopascio

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:01

"A seguito dell'articolo scritto da me qualche giorno fa, per denunciare lo stato in cui versa la via di Carraia a Parezzana, l'amministrazione ha accolto la mia richiesta" così inizia la nota del consigliere comunale Bruno Zappia, in merito allo stato pietoso in cui versava via di Carraia, tra le...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:12

Più risorse per la sanità pubblica toscana incrementando i trasferimenti statali alla Regione, assumendo personale sanitario e tecnico-amministrativo e rilanciando con investimenti la medicina di base, territoriale e l’assistenza domiciliare e socio-sanitaria. Lo chiede il consiglio comunale

martedì, 4 gennaio 2022, 18:24

L’assessore Del Chiaro: “Darà uno slancio alle prossime scelte urbanistiche del territorio”. Al via dopo l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, definirà come e dove si può intervenire per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del territorio

lunedì, 3 gennaio 2022, 19:16

A partire da oggi Fratelli d'Italia Capannori è ancor più fedele al proprio motto #alvostrofianco, infatti, come dicono il presidente di circolo Paolo Ricci e il consigliere Matteo Petrini

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:18

Previste opere per la riqualificazione di alcune frazioni, della sede della Civica scuola di musica di Zone, di impianti sportivi, edifici e aree verdi, nonché per la realizzazione di un nuovo parcheggio e di nuove piantumazioni sul territorio

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:13

L'amministrazione comunale ha infatti individuato l'area del Padule a sud della ferrovia come la zona più idonea ad accogliere il nuovo servizio, primo punto di approdo del cittadino per accedere alla distribuzione dei farmaci, prenotare visite e ricevere consigli informati sui sintomi manifestati