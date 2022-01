Villa Basilica, aperto il bando a sostegno delle famiglie in difficoltà

Altri articoli in Piana

giovedì, 6 gennaio 2022, 13:53

L’amministrazione Fornaciari ha stipulato una convenzione ad hoc con Acque Spa, azienda partecipata che si occuperà direttamente dei successivi passaggi per l’infrastruttura di drenaggio urbano, dal progetto esecutivo alla realizzazione vera e propria. L’opera, molto attesa dalla popolazione residente, dovrà essere completata e collaudata entro l’anno

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:01

"A seguito dell'articolo scritto da me qualche giorno fa, per denunciare lo stato in cui versa la via di Carraia a Parezzana, l'amministrazione ha accolto la mia richiesta" così inizia la nota del consigliere comunale Bruno Zappia, in merito allo stato pietoso in cui versava via di Carraia, tra le...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 15:25

Tre nuovi agenti per il comando della Polizia Municipale di Altopascio: già al lavoro e pienamente operativi i neoassunti. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sara D'Ambrosio sta quindi portando avanti l'impegno preso anche in campagna elettorale: continuare ad assumere personale, a partire proprio dalla Polizia Municipale che nei mesi scorsi...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:12

Più risorse per la sanità pubblica toscana incrementando i trasferimenti statali alla Regione, assumendo personale sanitario e tecnico-amministrativo e rilanciando con investimenti la medicina di base, territoriale e l’assistenza domiciliare e socio-sanitaria. Lo chiede il consiglio comunale

martedì, 4 gennaio 2022, 18:24

L’assessore Del Chiaro: “Darà uno slancio alle prossime scelte urbanistiche del territorio”. Al via dopo l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, definirà come e dove si può intervenire per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del territorio

lunedì, 3 gennaio 2022, 19:16

A partire da oggi Fratelli d'Italia Capannori è ancor più fedele al proprio motto #alvostrofianco, infatti, come dicono il presidente di circolo Paolo Ricci e il consigliere Matteo Petrini