Piana



Zappia: "Asfaltare via di Carraia a Parezzana"

domenica, 2 gennaio 2021, 18:41

Il consigliere comunale a Capannori di Lega Salvini premier, Bruno Zappia, chiede a gran voce che venga asfaltata la via di Carraia a Parezzana in quanto è una strada in condizioni pressoché disastrate e disastrose:

Questa è via di Carraia a Parezzana, ancora una volta ringrazio questi cittadini che mi segnalano come è ridotta questa strada. Segnalata da parte mia nelle sede opportune nella commissione ma soprattutto in Consiglio comunale, presentando un interpellanza un anno e mezzo fa, ancora da discutere in consiglio comunale. Questi cittadini che da tempo chiedono di posizionare dei dossi rallenta traffico, con relativa segnaletica.

È una una strada stretta e scorrevole i tir e mezzi pesanti arrivano ad alta velocità, c'è una ordinanza che dispone che i tir devono rispettare certi orari, ma chi li fa rispettare? La via è sussidiata da telecamere che non funzionano (quelle ai semafori funzionano). Si da priorità ad asfaltate qualche viuzza interna forse perché ci abita qualche consigliere? Anziché asfaltare una via come questa con molti avvallamenti e con il manto stradale sgretolato che al passaggio delle macchine e soprattutto dei mezzi pesanti le case oltre a vibrare si sono creati delle crepe. I cittadini sono stanchi di questa situazione che dura da anni per non parlare dei componenti di questa maggioranza dall'atteggiamento arrogante, che privilegia, Il NON FARE, IL NON DIRE a discapito del dialogo, delle idee e del confronto.