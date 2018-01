Piana



A Capannori arriva "50&Più'" Università

mercoledì, 24 gennaio 2018, 14:15

di massimo stefanini

L’Università della terza età arriva nel capoluogo della Piana e dal prossimo ottobre probabilmente l’inaugurazione, con tanto di cerimonia di apertura dell’anno accademico, avverrà in una villa del capannorese. Oltre a nuovi corsi, aperti, è bene specificarlo, anche ai giovani, ad esempio quello sul laboratorio teatrale. Tutto ciò grazie all’associazione “50& più”, con le lezioni che si svolgeranno nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado di Carlo Piaggia. l programma delle attività è stato presentato questa mattina (mercoledì)nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di piazza Aldo Moro, alla quale hanno preso parte l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti, la consigliera comunale Silvana Pisani, Antonio Fanucchi presidente dell'associazione '50&Più' della Provincia di Lucca e vicepresidente nazionale della stessa associazione e Rosa Conte, coordinatrice di “50&Più Università”. Oltre ad una serie di conferenze, re i corsi proposti da 50&Più Università a Capannori: Laboratorio teatrale, Storia dell'Arte, Scrittura autobiografica.

Il primo, intitolato “La tua storia è una canzone”, sarà tenuto da Francesco Tomei, regista teatrale. Si tratta di un emozionante percorso di gruppo finalizzato alla riscoperta delle nostre canzoni che saranno analizzate ed approfondite nella loro componente testuale per la creazione di un nuovo testo. Il corso inizierà sabato 3 febbraio e si svolgerà tutti i sabato dalle 16 alle 18 per un totale di 20 lezioni. Il secondo verterà sulle antiche civiltà sul bacino del Mediterraneo, sarà tenuto da Daniele Micheli laureato in Scienze dei Beni Culturali, scrittore e giornalista e prevede una prima analisi dell'epoca Antica partendo dalla nascita della prima grande città, Uruk. Il corso si svolgerà a partire dal 20 febbraio tutti i martedì dalle 16 alle 17.30 fino al 10 aprile. Scrittura Autobiografica a cura di Anna Lisa Del Carlo ed ha come obiettivi ricordare pagine della propria storia individuale. Si parte il 21 febbraio e si svolgerà tutti i mercoledì dalle 16 alle 17.30. Costi: da 50 a 100 euro.

Per tesseramenti e iscrizioni è, possibile rivolgersi alla sede Confcommercio e 50&Più di Lunata (via della Madonnina 33/b) tutti i martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12, telefono 0583 429961