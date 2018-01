Piana : porcari



A Porcari "A proposito di Memoria... Etty e Leni. Un viaggio davanti allo specchio del tempo"

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:43

In occasione delle celebrazioni il 27 gennaio, della Giornata della Memoria, e del 10 febbraio Giorno del Ricordo, l'Assessorato alla Cultura del comune di Porcari ha organizzato per sabato 27 gennaio, presso l'Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara", alle ore 21, la rappresentazione teatrale "A proposito di Memoria... Etty e Leni. Un viaggio davanti allo specchio del tempo", a cura dell'Associazione "Il Circo e la Luna". Il riferimento è alla figura di due donne contemporanee, Esther Hillesum e Leni Riefenstahl, ebree, la prima morta nel campo di concentramento di Auschwitz, la seconda regista del Führer.

"L'iniziativa - afferma Fabrizia Rimanti, Assessora alla Cultura - rappresenta un atto doveroso verso la Memoria e la coscienza collettiva, un omaggio ai milioni di Ebrei che, privati di tutto, in particolare della loro dignità umana, furono uccisi nell'Olocausto e più in generale alle vittime delle dittature e della guerra. Più di mezzo secolo è trascorso, ma il ricordo deve sopravvivere, senza la memoria del passato siamo destinati a ripetere gli stessi errori. L'insorgere di nuove forme di intolleranza e antisemitismo ci impegna ancor più perché la memoria resti viva. "Non a caso – prosegue l'Assessora - abbiamo proposto anche agli alunni del nostro Istituto Comprensivo un percorso sulla memoria. Vuol essere l'impegno a diffondere una cultura nuova, una cultura del dialogo e della solidarietà con tutti, una cultura della pace. Abbiamo una eredità da trasmettere, specialmente alle giovani generazioni: è il patrimonio di umanità e di pace che abbiamo ricevuto."

Lo spettacolo sarà preceduto da un intervento del Sindaco Leonardo Fornaciari e del Professor Emmanuel Pesi, ricercatore in Storia Contemporanea presso l'Università di Pisa.