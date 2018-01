Piana



A Ruota si chiude 'La via dei presepi'

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:18

Gran finale domenica 21 gennaio a Ruota per "La via dei presepi", manifestazione promossa dalla locale parrocchia e dall'associazione "Presepe vivente di Ruota 1990". A partire dalle 14 sarà possibile visitare le rappresentazioni artistiche della Natività allestite nelle abitazioni.

La chiesa parrocchiale ospiterà inoltre tre iniziative: alle ore 17 sarà presentato il libro "Quella doppia fila di alberi" (Marco del Bucchia Editore) di Lucia Niccolini. Alle 17.30 ci sarà uno spettacolo mentre alle ore 18 si svolgerà la cerimonia di chiusura della manifestazione con la consegna dei premi.



Alle ore 19.30 si terrà poi una pizzata (per prenotazioni 0583979182 dalle ore 16 di domenica).



"La via dei presepi" di Ruota fa parte dell'omonima manifestazione promossa dal Comune di Capannori ed è una delle tappe di "Terre dei presepi", la rete toscana delle rappresentazioni della nascita di Gesù di cui è capofila il Comune di Fucecchio.



L'ingresso a "La via dei presepi" di Ruota è gratuito. Per informazioni: Facebook: Associazione Presepe Vivente Ruota 1990, telefono 3281486421