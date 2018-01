Piana



A San Leonardo in Treponzio un campo sportivo polivalente

sabato, 13 gennaio 2018, 13:57

La zona sud del territorio comunale sarà dotata di una nuova struttura sportiva dedicata principalmente ai giovani. Nell'area in prossimità dello Sportello al Cittadino di S.Leonardo in Treponzio (ex circoscrizione) l'amministrazione comunale realizzerà infatti un campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo per consentire ai bambini e ai ragazzi che vivono nella zona, ma naturalmente anche a tutti coloro che vorranno utilizzarlo, di poter usufruire di uno spazio sportivo adeguato dove poter praticare questi sport di squadra e di un luogo dove ritrovarsi e socializzare.

"Stiamo lavorando da tempo per individuare sul territorio nelle tre aree nord, centro e sud spazi di aggregazione per i giovani che ancora non sono sufficientemente presenti – spiegano gli assessori alle politiche giovanili Lia Miccichè e ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni - . E' questa infatti un'esigenza molto sentita dalla cittadinanza che stiamo raccogliendo programmando la realizzazione di nuovi luoghi da mettere a disposizione delle nuove generazioni. Il campo sportivo polivalente che nascerà a San Leonardo in Treponzio è uno di questi spazi di aggregazione perchè lo sport è un'attività importante, oltre che per il benessere psico-fisico, anche per far incontrare i ragazzi e dare loro la possibilità di conoscersi e socializzare. L'idea di questa nuova struttura sportiva è nata da un gruppo di genitori che hanno manifestato l'interesse a coprogettare con l'amministrazione un luogo adatto ai ragazzi della zona. Una struttura che nasce quindi da un bel percorso partecipativo con i cittadini e grazie anche all'interessamento della consigliera comunale Giulia Volpi che ringraziamo per l'impegno che ha profuso affinchè questa esigenza potesse diventare realtà".

Il campo sportivo polivalente che sarà pronto all'inizio della prossima estate sarà dotato di canestri e di una rete da pallavolo di altezza regolabile e avrà una pavimentazione realizzata con un materiale plastico idoneo alle attività sportive. Il campo da pallavolo sarà inscritto in quello da pallacanestro e quest'ultimo sarà completamente recintato con una rete alta due metri e mezzo e con un accesso su uno dei lati corti del campo. L'impianto sportivo sarà collocato in un'area verde e si integrerà con il parco giochi già presente.