Al Rassicurati in scena “Plaza Suite” commedia brillante di Neil Simon

sabato, 27 gennaio 2018, 15:16

Domenica 28 gennaio 2018, alle 16.15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il secondo appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 28 gennaio 2018 - ore 16:15

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Compagnia Nuovo Teatro 2000

“Plaza Suite” commedia brillante di Neil Simon

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Lo spettacolo

Due storie, due momenti diversi nella vita di due coppie alle prese con le difficoltà e le incertezze del matrimonio. Tutte e due ambientate nella lussuosa suite 719 del Plaza Hotel di New York. Nella prima, Jesse, famoso produttore di Hollywood, dopo tre disastrosi matrimoni si trova a New York per lavoro e, per distrarsi, incontra Muriel, una sua vecchia compagna di scuola ora sposata con tre figli, che ha continuato a seguirlo nella sua ascesa nel mondo del cinema. Nella seconda, Roy, proprietario terriero, e sua moglie Norma si trovano al Plaza per le nozze della figlia Mimsey. Mentre tutti gli invitati sono in attesa della cerimonia, all’ultimo momento la ragazza si chiude in bagno dichiarando di non volersi più sposare perché insicura del passo che sta per compiere. Plaza Suite, scritta nel 1968, (un successo storico di Broadway, oltre mille repliche solo nella prima messa in scena), è uno strepitoso meccanismo teatrale, una serie di invenzioni comiche e battute irresistibili, una scrittura eccezionale, ancora oggi moderna e sofisticata, il tutto con un retrogusto realistico e amaro.

Neil Simon, commediografo americano prolifico e significativo per la sua singolare comicità, emerse negli anni Sessanta e le sue commedie riscossero un enorme successo: anche se lo spirito facile e le situazioni piuttosto comuni possono far pensare ad un teatro disimpegnato, in realtà Simon riuscì a riecheggiare e diffondere le ansie e le paure di un pubblico borghese in un periodo di rapidi cambiamenti sociali.

INTERPRETI / PERSONAGGI

Fabrizio Primucci / Roy Hubley

Cristina Poli / Norma

Alessandra Genovesi / Mimsey - Muriel

Cristiano Baiocchi / Border Eisler - Jesse

Regia di FABRIZIO PRIMUCCI

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Domenica 4 febbraio 2018 - ore 16:15

Compagnia I Postumi Teatro

“La lunga notte del dottor Galvan” commedia stravagante di Tiziano Rovai ispirata all’omonimo racconto di Daniel Pennac

Genere: commedia

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.