Al via il terzo corso mascherato

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:20

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energie per L’Italia, sollecitato da molti cittadini interviene in merito alla sicurezza in via del Casilino

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:15

Conclusi in quindici giorni gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza dai dissesti franosi occorsi sulla trecentesca via Benevici, a ridosso del centro storico di Montecarlo

venerdì, 26 gennaio 2018, 15:02

Tutto pronto per l'inizio del “CarnevalMarlia in piazza 2018” che prenderà il via domani alle ore 15 con la 'Festa del Bambino' con biglietti omaggio distribuiti alle scuole che prevede il Luna park in piazza del mercato a Marlia ad ingresso gratuito.

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:14

Capannori sempre più tappa di rilievo della via Francigena storica. Il 2017 si è chiuso con un incremento del 56 per cento, rispetto all'anno precedente, del numero dei pellegrini che hanno attraversato il territorio

venerdì, 26 gennaio 2018, 13:14

Un nuovo episodio di inciviltà si è verificato sul territorio porcarese. Incurante dei controlli, un cittadino ha abbandonato alcuni rifiuti in un’area adiacente a diversi esercizi commerciali, ma è stato individuato grazie alla collaborazione di un operatore Ascit

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:26

Sarebbe da scrivere che il Bama " Altop" é pronto per la trasferta di Castelfiorentino. Dove la locuzione "Altop" non sta per la traduzione "al massimo" dall'inglese, ma semplicemente per un Altopascio dimezzato, anzi di più. Un'ecatombe di infortuni clamorosa