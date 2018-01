Piana



Anche nella Piana di Lucca si è costituito il Comitato di Liberi e Uguali

lunedì, 15 gennaio 2018, 10:14

Sì è costituito anche a nella Piana di Lucca il comitato locale della formazione politica di sinistra con Grasso candidato premier formata da Sinistra Italiana, ArticoloUno-Mdp e Possibile.

Così come a livello nazionale, anche in territori fondamentali della nostra provincia come Capannori, Porcari e Villa Basilica Liberi e Uguali lavorerà per portare avanti con determinazione la lotta contro le diseguaglianze, per la tutela del nostro pianeta e dell'ambiente, per un altro modo di produrre e consumare, si impegnerà per l'istruzione pubblica e di qualità per tutti, per la sanità pubblica e il diritto di tutte e tutti a ricevere le cure adeguate, per un lavoro che non calpesti la dignità di nessuno, con diritti e tutele, con una paga adeguata e un nuovo welfare che consenta di sfuggire ai ricatti.

Serve un paese che torni a mettere al centro la cultura, l'innovazione e metta fine alla assurda competizione al ribasso.

Serve una forza di Sinistra e di Alternativa che si impegni per promuovere anche al di là delle scadenze elettorali un programma al tempo stesso radicale e di Governo.

Per ogni informazione e per partecipare ai prossimi incontri è stata attivata una casella mail leu.pianadilucca@gmail.com