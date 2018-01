Ancora aperte le iscrizioni per la Scuola Calcio Inter

Altri articoli in Piana

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:49

Giuseppe Priolini e Giuseppe Bianchi della UILTEC comunicano di aver effettuato in data odierna un sopralluogo nella zona industriale PIP di Carraia – Capannori – e denunciano la situazione di degrado della zona

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:26

In prossimità della centralina Arpat di via Carlo Piaggia. Altre 4 saranno collocate a Marlia, San Ginese, Carraia e Colle di Compito (zona Padule), mentre un'altra mobile sarà testata su un drone all'aeroporto di Capannori

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:23

Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti nella piana il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, interviene in merito alla sicurezza

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:18

Anthony Masini e Giovanni Marchi, consiglieri comunali di minoranza, rispettivamente di Forza Italia e del misto Energie Per L’Italia commentano le decisione da parte del comune di istituire il senso unico in via del Fondaccio a Lammari

giovedì, 18 gennaio 2018, 10:05

I militari della locale stazione carabinieri hanno arrestato nella tarda serata di ieri D.N., 37enne pregiudicato di nazionalità marocchina domiciliato ad Altopascio, una lunga sequela di denunce ed arresti accumulati soprattutto nelle province di Lucca e Pisa, molti dei quali per vicende connesse al mondo dello spaccio

giovedì, 18 gennaio 2018, 09:47

Le magliette intrise di sudore, le panche dello spogliatoio, gli scherzi sotto la doccia, le scarpette da allacciare, il suono dei palloni che rimbalzano sul parquet. Da più di trent’anni accompagnano la vita di Fabio Berti e sono l’espressione della sua passione più grande, la pallacanestro