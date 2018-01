Piana : montecarlo



Angela Finocchiaro e Stefano Benne in “Bestia che sei” al Teatro dei Rassicurati

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:41

Lo scrittore Stefano Benni e la comica Angela Finocchiaro per la prima volta insieme sul palco. Con la nuova stagione di prosa del Teatro Rasicurati, mercoledì 17 gennaio, alle 21,15, arriva a Montecarlo (Lu) lo spettacolo “Bestia che sei” e lo stesso scrittore sarà in scena per rappresentarlo.

Benni e la Finocchiaro hanno spesso incrociato le loro vite professionali nell’arco degli ultimi venti anni. Come scrittore Benni ha realizzato testi teatrali che sono diventati classici della drammaturgia contemporanea e che l’attrice milanese ha portato in tournée per molti anni; per la prima volta però i duesi ritrovano sul palco per la prima volta insieme per dar vita a una serie di divertenti e ironiche letture, che raccontano il fantastico mondo degli animali: creature nate dalla fantasia dello scrittore.

In “Bestia che sei” protagonisti sono gli animali che hanno popolato l’immaginazione dello scrittore: veri e fantastici, quotidiani e leggendari, gatti diabolici e cani innamorati, ippopotami, balene sexy, topi cagoni, babonzi e camulli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo. Animali “portati in vita” da Angela Finocchiaro che ha vinto per due volte il “David di Donatello” come miglior attrice non protagonista. Una lettura piena di sorprese e di energia che non potrà che confermare la bellezza di questo binomio artistico.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato la stagione sulla qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, circuito multi disciplinare di teatro, danza e musica, e il Comune di Montecarlo. Per la stagione 2018 i due enti, in collaborazione con l’associazione And Or margini creativi, hanno realizzato un programma incentrato sulla drammaturgia contemporanea, con interpreti di fama e proposte di teatro contemporaneo e musicale.

Il prossimo appuntamento, sabato 3 febbraio protagonista la musica con Paolo Jannacci Duet: Paolo Jannacci al pianoforte e Daniele Moretto alla tromba, ricerca artistica e lirismo fanno di questo duo una gemma del panorama musicale e non mancherà un omaggio di Paolo al padre Enzo.

Ancora disponibili gli abbonamenti formule diverse, per più spettacoli, per un programma attento al rapporto qualità/prezzo: sei spettacoli a 55 euro con l’abbonamento intero e 40 euro per il ridotto. Da quest’anno poi attiva anche una proposta per i giovani con un abbonamento under 18 a 32 euro.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15

Biglietti:

posto unico intero 15 euro

posto unico ridotto 10 euro

Abbonamenti (6 spettacoli):

posto unico intero 55 euro

posto unico ridotto 40 euro

posto unico ridotto under 18 32 euro

E’ possibile sottoscrivere gli abbonamenti dal 1 dicembre 2017.

Riduzioni:

Giovani fino ai 29 anni e soci Ass. “And Or Margini Creativi”.

Contatti:

Biglietteria presso l’Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo

via Roma 56, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

tel. 0583/229725

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14 - Montecarlo (Lu)

tel. 0583/22517 - culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it