Piana : capannori



Angelini (Pd): “Sacchetti bio è bella cosa. Basta che il Ministro dica sì alle borse riutilizzabili”

venerdì, 5 gennaio 2018, 15:34

“E’ interessante e utile la discussone sui sacchetti biodegradabili che si è sviluppata in questi giorni nel Paese perché così si è riflettuto sul grave problema della plastica e sui fattori di inquinamento generati dalla sua dispersione nell'ambiente. Con gravi conseguenze anche sulla salute umana – esordisce il capogruppo del Pd Guido Angelini -.

E’ positiva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 della legge che vieta l'uso dei sacchetti di plastica per la vendita dei prodotti di frutta e verdura in attuazione della direttiva Europea(2015/720).

Con la nuova legge: non c'è nessuna nuova tassa, l'evidenza sullo scontrino del costo puro del sacchetto ecologico (02 centesimi) è stata decisa per indurre gli utenti ad una riduzione del suo utilizzo e non certo per introdurre un nuovo balzello, come è stato sostenuto da più parti strumentalmente , anche perché già ora tutti i contenitori di qualsiasi genere si pagano solo che il loro costo non è evidenziato nel prezzo finale del prodotto che si acquista; non c'è obbligo all'acquisto ne divieto di utilizzo delle borse riutilizzabili come avviene in altri paesi europei, anzi il riutilizzo è auspicabile.

Sono quindi da rivedere le disposizioni del Ministero dell'ambiente alla grande distribuzione in cui si dichiara che le borse riutilizzabili non possono essere impiegate, anche perché – prosegue Angelini - non c'è alcun pericolo sanitario da evitare per prodotti dell'orto frutta.

In conclusione l'elemento scatenante che ha fatto emergere l'uso del sacchetto biodegradabile come imposizione e balzello è stata la strumentalizzazione che si è voluto fare sul nulla. Infatti il costo annuo a famiglia non supera i 5 € e non è aggiuntivo di quanto si spende già oggi per tutti i contenitori presenti sul mercato.

In ogni caso i sacchetti biodegradabili porteranno un beneficio enorme al pianeta Terra in quanto i primi si degradano in pochi mesi mentre – conclude - la plastica si degrada in centinaia di anni”.