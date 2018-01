Piana



Aperta la 'Call for Artists' per la realizzazione del simbolo del 'Premio città di Capannori'

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:08

C'è tempo fino al prossimo 1° febbraio per partecipare alla 'Call for Artists' indetta dall'amministrazione comunale per la realizzazione del progetto e del modello di manufatto del simbolo del 'Premio Città di Capannori'. L'ente di piazza Aldo Moro ha infatti deciso di affidare all'ingegno e alla creatività degli artisti locali, ma anche del territorio nazionale, la creazione del simbolo della nuova onorificenza istituita dal Comune dopo il conferimento del titolo di 'Città' a Capannori da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che andrà a favore di personalità locali che si siano distinte in ambito culturale, sociale, sportivo, nel mondo dello spettacolo e delle arti ed in altri campi

La partecipazione alla 'Call' è aperta a tutti coloro che sono interessati e può essere individuale o in gruppo. Il soggetto simbolo del premio dovrà contenere elementi rappresentativi del territorio e della identità storica e culturale del Comune di Capannori.

A decretare il vincitore della 'Call', che riceverà un premio in denaro di 1.300 euro, sarà un'apposita commissione. Il sindaco Luca Menesini ha invitato a presiederla l'affermata artista capannorese Emy Petrini, floral designer, che grazie alle sue opere ha portato in alto il nome di Capannori sia in Italia che all'estero.

La documentazione e il manufatto oggetto della 'Call' dovranno essere inviati per posta (fa fede la data di spedizione) o consegnati presso la sede comunale in plico o contenitore chiuso in forma anonima all'indirizzo Comune di Capannori, Segreteria del Sindaco Piazza Aldo Moro, 1 – Capannori. Per informazioni 0583 428335,sindaco@comune.capannori.lu.it.

I progetti selezionati saranno resi noti entro 15 giorni dal termine di chiusura dell'open call attraverso la pubblicazione del nome dell'autore o del gruppo in un apposita sezione sul sito www.comune.capannori.lu.it. Successivamente si svolgerà la cerimonia di premiazione.