Associazione Porcari Attiva: un 2018 tra conferme e novità

sabato, 27 gennaio 2018, 13:08

Il 2018 si inaugura con le idee chiare per l’associazione Porcari Attiva che coinvolge i commercianti di Porcari, con un nuovo logo presentato a dicembre presso il Palazzo di Vetro, sede della Fondazione G. Lazzareschi, che segna il cambio di marcia verso un commercio moderno, dinamico ed all’altezza delle aspettative. Ciò si coniuga ad un calendario ricco di eventi che promuoverà il territorio fuori dai confini comunali. Il presidente Michele Adorni esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti “Con oltre 45.000 euro investiti sul territorio nell’anno appena trascorso, segnato da iniziative di grande successo, intendiamo rinnovare il forte impegno ampliando di fatto il calendario delle nostre attività. Il percorso iniziato qualche mese fa sarà un’iniezione di vitalità a beneficio delle attività commerciali di Porcari ed al territorio in genere”.

Si parte il 15 aprile con “Porcari in Fiore”, ormai alla terza edizione, che viene riproposta con rinnovata energia. I commercianti, in collaborazione con la Fondazione Lazzareschi, saluteranno la primavera con una giornata dedicata all’ambiente, alla natura e allo shopping, il tutto animato da spettacoli adatti a tutte le età. Il 9 giugno arriva la prima novità: ColorCorriamo, una divertente corsa non agonistica all’insegna di polveri colorate e musica. Su questo evento il presidente aggiunge: “Con questa manifestazione adatta a grandi e piccini abbiamo pensato di celebrare in questo modo la fine della scuola e dare il via alla bella stagione nel modo più allegro possibile”. La vicepresidente Renata Bonacchi presenta l’evento-novità del 2017, la Notte Bianca. “Siamo alla seconda edizione e ci proponiamo di migliorare il divertimento trasformando Porcari in una discoteca a cielo aperto: esibizioni, canto, artisti di fama. Tutto questo per regalare al nostro Paese una notte unica”.

Il calendario di Porcari Attiva prosegue con un weekend all’insegna del buon cibo. Il 7, l’8 e il 9 settembre si terrà Porcari Food Festival, il cui protagonista sarà il cibo in tutte le sue declinazioni: street food, filiera corta, km 0 e specialità del luogo delizieranno i palati di tutti i partecipanti, senza mai disdegnare l’intrattenimento che animerà le strade del paese.

Il 13 e il 14 ottobre si terrà la seconda edizione di “Porcari in Oriente”, promossa dalla Fondazione Lazzareschi e dalla sua direttrice Cristina Lazzareschi, sostenuta dall’Associazione. I sapori e i colori dell’Oriente travolgeranno Porcari per il secondo anno consecutivo.

A chiudere il ricco cartellone, Porcari Attiva propone il 2 dicembre “Natale a Porcari” per regalare un assaggio della magia natalizia. Adorni conclude: “Sarà l’occasione per tornare bambini e godere con rinnovato entusiasmo delle attrazioni dislocate per le strade di Porcari. Porcari Attiva è un gruppo eterogeneo, ma, grazie all’amore che ci lega a questo paese, cerchiamo di creare momenti di inedito stimolo per i porcaresi e non”.

Presentato anche un progetto ambizioso, “Commercio amico”, che permetterà a Porcari Attiva di contribuire al miglioramento di un ambito specifico del Paese: tra due progetti i cittadini saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza mediante un sondaggio face book sulla pagina “Commercio Porcari 4.0” con scadenza 10 febbraio e, in seguito a tale scelta, i commercianti si faranno portavoce della realizzazione dello stesso. L’assessore al commercio Roberta Menchetti commenta “Assistere quotidianamente alla dedizione di questo gruppo di lavoro è un’esperienza che fa bene alla comunità intera e testimonia come l’unione tra realtà diverse possa solo fare il bene di Porcari”.