Bama, sfida importante contro Empoli

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:57

Sono 23 le associazioni del Terzo Settore che hanno aderito alla manifestazione d'interesse promossa a livello di Piana di Lucca per la coprogettazione di servizi innovativi di supporto al progetto Rei (Reddito di inclusione)

venerdì, 12 gennaio 2018, 14:19

Più sicurezza a Lammari nella zona attorno al parco pubblico “Ilio Micheloni”. Da stamani, infatti, da via dei Coselli non si può più svoltare in via del Fondaccio. Il comune, infatti, ha istituito un senso unico stradale nel tratto di via del Fondaccio compreso tra l’incrocio con via delle Suore...

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:27

Dopo il successo della prima tranche, tornano ad Altopascio i corsi Ditals per insegnare italiano agli stranieri. Un percorso di studio che affronta i temi della didattica, della glottologia e della storia della lingua italiana per formare insegnanti di italiano, riconosciuti con la speciale certificazione rilasciata dall’Università per stranieri di...

venerdì, 12 gennaio 2018, 12:30

Caterina Giannini, porcarese di 22 anni, è la terza giovanissima residente in paese che si è laureata con 110 e lode in pochissimi mesi. L'11 dicembre scorso ha discusso la tesi dal titolo "La regolazione della via biosintetica degli antociani"

venerdì, 12 gennaio 2018, 10:30

Domenica 14 gennaio 2018, a partire dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la settima ed ultima giornata della nona edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

venerdì, 12 gennaio 2018, 09:48

Il coordinamento dei comitati della Piana (Paganico – Tassignano – Capannori – Colognora - Montecarlo) interviene sull'ampliamento concesso dal comune di Porcari all'azienda cartaria DS Smith per 13 mila metri quadri, volto a sostituire un macchinario che porterà quasi a raddoppiare la produzione aziendale