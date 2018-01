Piana



Bama sfida Pontedera al PalaBridge

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:42

Match importante per il Bama domenica pomeriggio, al Palabridge di Ponte Buggianese. I rosablu, invischiati nelle sabbie mobili della bassa classifica, affrontano lo Juve Pontedera, ancor più invischiato degli altopascesi.



Se gli altopascesi si trovano infatti nella terra di nessuno tra playout e playoff gli avversari sono al momento ultimi in graduatoria in coabitazione con San Giovanni Valdarno, con i quali hanno però rimediato un -18 nel primo scontro diretto. Una match comunque da affrontare con le molle da parte del Bama che non può permettersi si scendere in campo poco concentrato contro nessuno. Ne sarebbe conseguente una sconfitta certa e ampia.



Gara interessante anche per, come spesso succede, i molti ex rosablu nella franchigia della Valdera. A partire dai fratelli Lazzeri, Andrea ed Alberto, in maglia Bama in C Nazionale nella stagione 2013/2014: artefici di una salvezza preziosa affrontando corazzate delle Marche, dell'Umbria ed il top della Toscana. per proseguire con Andrea Meucci (derby in famiglia poiché fratello di Francesco Meucci, ala altopascese) che é stato scoperto e lanciato a livello senior, ad appena 18 anni nel 2003, proprio dal sodalizio del Tau. In più coach Tonti, la stagione scorsa sulla panchina Bama, dove ha conquistato la permanenza in categoria ai playout. A loro si aggiungono il buon playmaker Tellini e i molti giovani che compongono la squadra under 18 di eccellenza con ottimi risultati. Inutile dire che l'importanza dei due punti aleggerà tra le volte del PalaBridge pesando, forse, sulla spettacolarità ma comunque sia dovrebbe trattarsi di un match piacevole.



La Romani-band ha fatto sedute di richiamo atletico durante le festività per prepararsi al rush del girone di ritorno. Ci sono alcuni problemi fisici più o meno seri per alcuni componenti del roster, che però dovrebbe essere al completo. Palla a Due alle ore 18,00.