Bf Porcari: all'under 16 il derby contro Le Mura Spring

martedì, 23 gennaio 2018, 15:45

L’assessore all’ambiente Francesconi: “Siamo lieti di poter restituire alla comunità questa importante area naturalistica”

martedì, 23 gennaio 2018, 15:20

“Una goccia di solidarietà”, questo il nome del progetto che l’Istituto Comprensivo sta portando avanti insieme alla preziosa collaborazione delle associazioni Avis Altopascio e Fratres

martedì, 23 gennaio 2018, 15:17

Il consigliere comunale e capogruppo Pd Capannori, Guido Angelini, torna a parlare del senso unico in via del Fondaccio: "Il comune di Capannori rispetta gli impegni con i cittadini"

martedì, 23 gennaio 2018, 09:06

Il coordinamento dei comitati ambientali della Piana interviene per denunciare l’assordante silenzio sul raddoppio della multinazionale inglese Ds Smith che, a detta del coordinamento, comporterebbe un pesante impatto ambientale

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:56

I premi sono stati consegnati dalla vice sindaca Silvia Amadei che dichiarandosi soddisfatta per l'alto numero di partecipanti e per la qualità delle opere pervenute ha voluto ringraziare la giuria per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del premio letterario 'Città di Capannori 2017'

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:19

Altopascio diventa sempre più "legal-green". Dal primo gennaio, infatti, la Polizia Municipale altopascese, insieme a quella di altri 46 comuni toscani, ha in dotazione la app Fda Smart, utile per il contrasto del trasporto illegale di rifiuti