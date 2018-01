Carnovale Porcarese al via, 2 mila persone per la prima domenica

Altri articoli in Piana

sabato, 13 gennaio 2018, 17:16

Giovanni Marchi, consigliere comunale di Capannori, appartenete al gruppo misto Energia per l’Italia, incalza la conferenza dei sindaci della piana affinché, invece di pensare esclusivamente a megaprogetti, prenda in considerazione anche quanto il cittadino tiene di più, la sanità

sabato, 13 gennaio 2018, 17:14

Cinque domeniche con l'ultimo corso non oltre il martedì grasso, come da tradizione. Primo in Lucchesia, parte domenica (14 gennaio) il Carnovale Porcarese, presentato in conferenza stampa dal sindaco Leonardo Fornaciari, da Pierluigi Rumbo (presidente) e Federico Giannini (segretario) dell'associazione Happy Porcari

sabato, 13 gennaio 2018, 15:20

Quattrocentomila euro per le scuole di Altopascio. Dai nuovi arredi alle manutenzioni ordinarie fino agli interventi straordinari di sicurezza, ampliamento e ristrutturazione compiuti direttamente sugli edifici scolastici. E ancora libri, computer, lavagne interattive, contributi di supporto alle attività didattiche

sabato, 13 gennaio 2018, 13:59

Carlo Piaggia, esploratore capannorese, nativo di Badia di Cantignano, uno dei 'figli celebri' di Capannori, sarà al centro di un ciclo di iniziative promosse dal museo Athena in collaborazione con l'Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto Capannori, il Club per l'Unesco di Lucca e il Comune

sabato, 13 gennaio 2018, 13:57

Miccicchè e Bandoni: "Una nuova struttura sportiva che vuole essere anche un luogo di aggregazione e socializzazione per i più giovani". In prossimità dello sportello al cittadino (ex circoscrizione)

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:57

Sono 23 le associazioni del Terzo Settore che hanno aderito alla manifestazione d'interesse promossa a livello di Piana di Lucca per la coprogettazione di servizi innovativi di supporto al progetto Rei (Reddito di inclusione)