Piana



Caterina Bini (Pd) candidata al Senato: "Orgogliosa e onorata di rappresentare la coalizione”

sabato, 27 gennaio 2018, 12:25

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio la direzione nazionale del Partito democratico ha ufficializzato la candidatura della parlamentare uscente Caterina Bini nel collegio uninominale del Senato, che comprende la provincia di Pistoia (tutti i comuni a eccezione del comune di Quarrata), tutta la provincia di Prato e i comuni di Altopascio e Montecarlo della provincia di Lucca.

«Inizia una nuova avventura e sono orgogliosa e onorata di rappresentare la coalizione di centrosinistra e le idee in cui credo per questa sfida – dice Caterina Bini – In questi 5 anni, con passione e determinazione, ho sempre cercato di dare il massimo e di ottenere risultati concreti sia per il mio territorio sia a livello nazionale. Questa sfida elettorale mi porterà ancor di più tra le persone, la cosa che più amo della politica, per spiegare quanto di buono è stato fatto e quanto ancora vogliamo fare, senza false promesse. Ci sarò, soprattutto per ascoltare, casa per casa, persona per persona. Per questo ho attivato il numero 3667373798 che, se eletta, rimarrà attivo per tutta la durata della legislatura».