Celina Seghi al Rotary Montecarlo

Altri articoli in Piana

venerdì, 19 gennaio 2018, 17:22

Domenica a partire dalle 14:30 nella consueta cornice di piazza Felice Orsi a Porcari, i bambini potranno giocare e divertirsi con i cinque carri allegorici e con l’animazione sul palco

venerdì, 19 gennaio 2018, 15:27

I residenti in via del Fondaccio a Lammari hanno raccolto 42 firme, tutte del posto, e in essa ribadiscono i punti essenziali e fondamentali per la messa in sicurezza della strada

venerdì, 19 gennaio 2018, 14:53

Il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio risponde agli attacchi in merito al fallimento della "Toscana Pane" e punta il dito sull'opposizione

venerdì, 19 gennaio 2018, 14:01

Elisa Montemagni, Consigliere regionale della Lega commenta la notizia del fallimento della ditta "Toscana Pane" di Altopascio

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:18

Gran finale domenica 21 gennaio a Ruota per "La via dei presepi", manifestazione promossa dalla locale parrocchia e dall'associazione "Presepe vivente di Ruota 1990". A partire dalle 14 sarà possibile visitare le rappresentazioni artistiche della Natività allestite nelle abitazioni

venerdì, 19 gennaio 2018, 11:39

La manifestazione non ha tradito le aspettative, grazie alla bravura degli interpreti: la esilarante comicità livornese del cabarettista Fabio Nocchi, la splendida voce della giovanissima cantante Lucrezia Blunda e le spettacolari coreografie danzanti di Fedrica Zei della Veha Ballet Studio