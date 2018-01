Piana : capannori



Conferita alla memoria di Clotilde Nardini la medaglia di "Giusta fra le Nazioni"

martedì, 30 gennaio 2018, 12:41

E' stata consegnata stamani (martedì 30) la medaglia di "Giusta fra le Nazioni" – onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, per coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista – alla memoria di Clotilde Nardini, originaria di Tofori.

Alla presenza di studenti delle scuole medie e superiori del territorio e delle comunità ebraiche, il sindaco di Capannori Luca Menesini e la prima assistente dell'Ambasciata Israeliana a Roma Sara Ghilad hanno dato il riconoscimento alla nipote di Clotilde, Francesca Nardini.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Ornella e Silvano Sorani, i due bambini allora salvati, che hanno raccontato ai presenti la sua storia, dando una forte testimonianza dell'orrore nazista e dell'umanità di Clotilde.

Alla cerimonia, infine, ha preso parte Massimo Toschi, esperto di relazioni internazionali e promotore per la Regione Toscana di iniziativa sulla pace fra popoli, fra cui Israele e Palestina.

Per Capannori, come detto dal sindaco durante la cerimonia, iniziative come questa sono un'occasione per ricordare gli orrori del passato e riflettere su quelli di oggi.