Fioriranno anche in via Gavinana le magnolie di Lucca

giovedì, 4 gennaio 2018, 15:15

Ci sarà un po' di Lucca nel cuore di Altopascio e più precisamente in via Gavinana, una delle porte di accesso al centro storico. Lì, infatti, l'amministrazione D'Ambrosio ha completato la piantumazione di venti magnolie soulangeane, quelle di Corso Garibaldi a Lucca, divenute famose per la fioritura mozzafiato che regalano ogni anno alla vigilia della primavera, con la tonalità dei petali che sfuma dal bianco al rosa tenue fino al rosa acceso. Proseguendo in direzione viale Europa, inoltre, è stato messo a dimora anche un olivo di grandi dimensioni, proprio sulla rotonda che, lasciandosi alle spalle il casello autostradale, conduce verso le mura castellane di Altopascio. Altre ventotto piante, invece, vanno ad arricchire i parchi cittadini.

Operazione verde, così l'ha definita il sindaco, Sara D'Ambrosio, adottata come strumento concreto per intervenire direttamente sul decoro urbano. «Oltre all'esigenza tecnica di andare a sostituire diversi alberi seccati a causa della siccità dell'estate scorsa – aggiunge l'assessore con delega ai lavori pubblici e all'ambiente, Daniel Toci – è nostra volontà intervenire continuativamente durante l'anno sul decoro e la cura del nostro territorio, per rendere più belli, e quindi più vivibili, gli spazi pubblici di Altopascio. Rientrano in questa operazione le piccole manutenzioni, la sistemazione dei marciapiedi, delle panchine e dei giochi nei parchi, le imbiancature e anche le piantumazioni, come quelle che stiamo facendo in via Gavinana e sulla rotonda di viale Europa, due luoghi centralissimi di Altopascio, totalmente privi di piante. Piantare alberi, poi, ha anche un significato importante per l'ambiente, per la salute e per il benessere di uomini e natura».

Il progetto. Oltre alla sistemazione a verde delle aiuole di via Gavinana e della rotatoria di viale Europa, la prima con venti magnolie soulangeane, la seconda con un olivo e altre piante ornamentali, l'operazione verde riguarda anche altri ventotto nuovi alberi. In particolare si tratta di: acero riccio, gelso bianco, bagolaro, quercia palustre, storace e acacia che andranno ad arricchire i parchi di località Tei, via Emilia Romagna, via Valico e via della Libertà.