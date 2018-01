Piana : capannori



Il comune porta la fibra ottica nelle scuole: attivazione del servizio entro il mese di febbraio

giovedì, 11 gennaio 2018, 16:42

Il comune di Capannori porta la fibra ottica in tutte le scuole del territorio per migliorare e rendere più veloce la connessione ad internet. L'attivazione di questo importante servizio è prevista entro il mese di febbraio. L'obiettivo è garantire al sistema scolastico capannorese composto da 30 scuole, tra scuole secondarie di primo grado, scuole dell'infanzia e scuole primarie, suddivise in quattro istituti comprensivi, un accesso di qualità, sicuro e veloce alla rete.

“Molte scuole nei mesi scorsi ci hanno segnalato problemi legati alla connessione internet e quindi difficoltà ad esempio ad utilizzare i registri elettronici e le lavagne interattive multimediali – spiega l'assessore alla semplificazioni Matteo Francesconi -. Consapevoli dell'importanza per una scuola moderna e al passo con i tempi di usufruire di un accesso alla rete efficiente e rapido abbiamo così deciso di aggiornare la tecnologia in dotazione alle scuole e di introdurre entro il mese di febbraio in tutti i plessi scolastici del territorio la fibra ottica in modo da migliorare la connessione e consentire una didattica innovativa che utilizza tecnologie di ultima generazione migliorando così la formazione degli studenti”.

Di seguito tutte le scuole in cui sarà attivata la fibra:Istituto Comprensivo 'Ilio Micheloni' Marlia-Lammari: scuola secondaria di primo grado di Lammari; scuole dell'infanzia di Marlia e Lammari; scuole primarie di Marlia e Lammari. Istituto Comprensivo 'Carlo Piaggia' di Capannori: scuola secondaria di primo grado di Capannori; scuole dell'infanzia di Capannori, Colognora, Lunata, Carraia; scuole primarie di Capannori, Lunata-Tassignano, Pieve San Paolo. Istituto Comprensivo 'Don Aldo Mei' di S. Leonardo in Treponzio; scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio; scuole dell'infanzia di Badia di Cantignano, Castelvecchio di Compito, S.Leonardo in Treponzio; scuole primarie di Colle di Compito, Massa Macinaia, Guamo, S.Ginese. Istituto Comprensivo di Camigliano: scuola secondaria di primo grado di Camigliano, scuole dell'infanzia di Borgonuovo, Lappato, Camigliano; scuole primarie di Camigliano, Gragnano, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, S.Colombano.