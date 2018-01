Il saluto dell'assessore Fabrizia Rimanti al dottor Giulio Ciampoltrini

Altri articoli in Piana

mercoledì, 17 gennaio 2018, 14:23

Sono iniziati da pochi giorni i lavori alla scuola primaria di Segromigno in Monte per la riqualificazione dell'area esterna situata davanti all'ingresso della scuola con la creazione di un nuovo spazio pavimentato in continuazione con quello già esistente in modo da ottimizzare l'area fruibile dai bambini e la ritinteggiatura della...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:08

C'è tempo fino al prossimo 1° febbraio per partecipare alla 'Call for Artists' indetta dall'amministrazione comunale per la realizzazione del progetto e del modello di manufatto del simbolo del 'Premio Città di Capannori'

mercoledì, 17 gennaio 2018, 10:35

Prende il via venerdì 19 gennaio all’auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di via Roma a Porcari la rassegna “Chiaro di Luna”, festival dedicato a teatro, musica e varietà. L’esordio è affidato alla compagnia lucchese “La Combriccola” che metterà in scena “Né tu né io, commedia comica in leggero vernacolo lucchese...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 09:15

La formazione di mister Marco Banducci centra la terza affermazione su cinque gare disputate, battendo in casa 5 a 4 l'Orbetello grazie alle reti di Luporini, Daniele Pianderoso, entrambi autori di una doppietta, ed El Bouti

martedì, 16 gennaio 2018, 16:26

Formata da un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico scelto proprio tra i genitori degli alunni, dai referenti comunali e della dirigenza scolastica, dai rappresentanti della ditta che fornisce il servizio, da un membro della ASL e da una nutrizionista, la commissione avrà il compito di portare all'attenzione dell'amministrazione...

martedì, 16 gennaio 2018, 13:54

È composta da 46 ritratti scattati nelle tre sedi di Daccapo, realizzati "improvvisando" set fotografici con materiali di recupero, con l'intento di raccontare l'attività dei centri del riuso attraverso le persone che ne fanno parte e che animano il progetto