Il Tau Calcio vince il primo memorial Trofeo Bresci

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:09

Si è chiusa con la bella vittoria dei padroni di casa la prima edizione della Toscana Cup - Memorial Fabio Bresci. Sul gradino più alto del podio, infatti, sono saliti gli Esordienti B, classe 2006, del Tau Calcio Altopascio allenati da Domenico Lazzari e premiati da Paolo Mangini, presidente del comitato regionale toscano della Lega Nazionale Dilettanti e dai figli di Fabio Bresci, Alessia e Marco. Una bella soddisfazione per i campioni amaranto che hanno battuto l'Empoli per 2 a 0. Il Trofeo Bresci, organizzato dal Tau Calcio proprio per ricordare la figura del vicepresidente della LND, è stata l'occasione per chiamare a raccolta le migliori squadre del calcio toscano che hanno dato vita a un mese di partite emozionanti e ben giocate. Un'occasione importante, dunque, suggellata dalla targa ricordo che il presidente del Tau Calcio, Antonello Semplicioni, ha consegnato alla famiglia Bresci come simbolo di amicizia e profonda stima.

Durante la serata, alla quale hanno partecipato anche il consigliere del Comune di Altopascio, Francesco Marzano, e Stefano Riccomi, consigliere regionale della FIGC, sono state premiate anche le altre squadre arrivate in finale, dal secondo all'ottavo posto: in ordine di piazzamento, Empoli, con il mister Andrea Filippeschi, Sestese, allenata da Marco Checcucci, Maliseti Tobbianese, con Matteo Innocenti, Olimpia Firenze, allenata da Mirko Presenti, Pontedera, guidata da CristianoAllegri, e, per il settimo e l'ottavo posto, Margine Coperta e Pisa Calcio, rispettivamente dirette da Sandro Cois ed Ernesto Pasquini.

Al termine delle premiazioni, inoltre, sono stati assegnati i riconoscimenti per i migliori giocatori di ciascuna squadra e per il miglior allenatore. A Innocenti del Maliseti Tobbianese è stato consegnato il premio come mister più rappresentativo del Torneo, mentre i 9 campioni premiati sono Avella, portiere della Sestese e i difensori D'Amico (Margine Coperta), Signorini (Pisa Calcio), Tosto (Tau Calcio) e Pinna (Empoli). Tra i centrocampisti si sono distinti Manzini (Olimpia Firenze), Sivieri(Pontedera) e Becagli (Maliseti Tobbianese). Chiude la squadra Roselli, attaccante della Sestese.