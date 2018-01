Piana : montecarlo



In anteprima "Le Donne di Chernobyl" al Teatro dei Rassicurati

martedì, 9 gennaio 2018, 10:03

Al via la nuova stagione di Prosa del Teatro Rasicurati di Monecarlo. Giovedì 11 gennaio, alle 21,15, lo spettacolo (fuori abbonamento) "Le donne di Chernobyl", una produzione "And or, margini creativi". In scena la testimonianza della famiglia Baturka che ha vissuto e subito il disastro di Chernobyl. Sul palco l'attrice che ha vissuto l'evento, mentre in sala la famiglia Baturka che è venuta dalla Biellorussia per assistere al debutto dello spettacolo che ripercorre la testimonianza di Piotr, Galia e Iryna Baturka, per la regia Kety Di Basilio e Sergio Giannini e l'assistenza di Silvia Ceccarelli con Iryna Baturka, Lucia Marchese, Serena Davini, Caterina Pieraccini, Sara Vitolo, Francesca Colombini.

Una storia taciuta, quella di Chernobyl, dimenticata dalla maggioranza, che continua ad aleggiare nell'aria nostro malgrado. Un racconto che riemerge da una memoria infantile che ricorda le tinte in bianco e nero di quei giorni, quei mesi, quegli anni.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato la stagione sulla qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, circuito multi disciplinare di teatro, danza e musica, e il Comune di Montecarlo. Per la stagione 2018 i due enti, in collaborazione con l'associazione And Or margini creativi, hanno realizzato un programma incentrato sulla drammaturgia contemporanea, con interpreti di fama e proposte di teatro contemporaneo e musicale.

Il prossimo appuntamento mercoledì 17 gennaio con lo straordinario debutto di "Bestia che sei", con Angela Finocchiaro e Stefano Benni, un reading a due voci pieno di sorprese ed energia che non potrà che confermare la bellezza di questo binomio artistico.

Ancora disponibili gli abbonamenti formule diverse, per più spettacoli, per un programma attento al rapporto qualità/prezzo: sei spettacoli a 55 euro con l'abbonamento intero e 40 euro per il ridotto. Da quest'anno poi attiva anche una proposta per i giovani con un abbonamento under 18 a 32 euro.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15

Biglietti

posto unico intero 15 euro

posto unico ridotto 10 euro

Abbonamenti (6 spettacoli)

posto unico intero 55 euro

posto unico ridotto 40 euro

posto unico ridotto under 18 32 euro

E' possibile sottoscrivere gli abbonamenti dal 1 dicembre 2017.

Riduzioni

Giovani fino ai 29 anni e soci Ass. "And Or Margini Creativi".

Contatti

Biglietteria presso l'Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo

via Roma 56, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

tel. 0583/229725

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14 - Montecarlo (Lu)

tel. 0583/22517 - culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it