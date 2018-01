Piana



La Cicala si impone di misura contro Viareggio

lunedì, 22 gennaio 2018, 10:07

PALL. FEMMINILE VIAREGGIO 42

PIZZERIA LA CICALA ALTOPASCIO 43

(Parziali 15-9; 23-20; 35-42; 42-43)



Arbitro: Natucci di Lucca



LA CICALA: Menicucci 7, Calanchi 6, Salvioni 8, Benedetti Stefanini F., Sutera G. 2, Cipollini 6, De Santi 2, Lanzarini 2, Braccini 2, Buonaguidi 8. All. De Santi



Che il match non sarebbe stato facile lo si sapeva, che sfociasse in un finale thrilling un pò meno. Imprevedibilità del basket. La Pizzeria la Cicala conquista due punti pesantissimi in chiave salvezza andando ad espugnare sul filo del rasoio il campo della P.F. Viareggio. Una vittoria che permette di mettere 6 punti tra le rosablu e la zona pericolante, per questo preziosissima, anche se forse sofferta più del lecito. Ma l'assenza di Elisa Sutera, nonché le condizioni deficitarie di molte altre atlete , mixando il tutto con una megapausa, tra feste e rinvii, di oltre 40 giorni, lasciavano presagire che ci sarebbero stati molti sassolini negli ingranaggi della Pizzeria la Cicala. L'inizio infatti é stentato con le versiliesi che chiudono la prima frazione sul 15-9. La Cicala rimane comunque aggrappata al match fino all'intervallo (23-20). E' la terza frazione che sembra dare un scossone alla gara con le altopascesi che alzano l'intensità difensiva e chiudono alcuni contropiedi preziosi. Il parziale del terzo quarto sancisce un +10 (22-12) per le ragazze di De Santi. E' 35-42 al terzo fischio, sembra allungo decisivo, che però allungo non é. Ultimi 10 minuti e le padrone di casa hanno il merito di non mollare, ricuciono pian piano e rientrano in rotta di collisione con le rosablu. E' perfetto equilibrio. Il team del Tau però mantiene i nervi saldi negli istanti finali per chiudere positivamente sul filo di lana. Cicala sale a 10 punti, Viareggio rimane a 4.