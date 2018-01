Piana



Lammari: in Via delle Suore nuova segnaletica stradale

martedì, 23 gennaio 2018, 15:17

Il consigliere comunale e capogruppo pd Capannori, Guido Angelini, torna a parlare del senso unico in via del Fondaccio.

"Il comune di Capannori rispetta gli impegni con i cittadini - esordisce Angelini -. Installata ieri la nuova segnaletica stradale in via delle suore nel tratto davanti alla residenza degli anziani la Perla che ripristina i due sensi di marcia (20/30 m circa). rimane il senso unico sul tratto più stretto e pericoloso che porta a via del fondaccio.

Relativamente ai cartelli ironici apparsi in questi giorni che indicano con le frecce a sud il Central Park (parco pubblico Micheloni) ed a nord l'inizio della ZTL ovvero il quartiere del fondaccio abitato da 56 famiglie lo ritengo un bell'auspicio ed invito a lasciarli lì:

Riguardo ai cittadini che hanno raccolto ben 42 firme tutte sul posto per chiedere il senso unico in via del fondaccio li rassicuro che la scelta rimarrà ben ferma - prosegue il consigliere -. Anzi, li informo che l'Amministrazione comunale ha in programma l'asfaltatura di tutto il tratto finale di via del fondaccio, mentre a Nord (zona ZTL ?) è previsto sia l'istallazione del cartello 30 km orari che le strisce pedonali al bivio con via dei Ramacciotti.

Per il parco pubblico (Central Park ?) ci sono 30 mila euro nel bilancio di previsione 2018/2020 di prossima approvazione in consiglio comunale.

Per le proposte che continuano a pervenirmi dai residenti (4/5 familglie) in via delle suore - conclude Angelini -, fermo restando che sono favorevole al senso unico, sono aperto a valutarle senza pregiudizio alcuno".