Liceo Majorana, un triennio da ricordare con il progetto “Crea la tua strada”

mercoledì, 24 gennaio 2018, 13:47

di eleonora pomponi coletti

Un triennio di successi che si è terminato oggi per il progetto “crea la tua strada” nato dalla collaborazione del liceo scientifico Majorana di Capannori insieme a Formetica (consorsio di formazione di Confindustria Toscana Nord)

“Obbiettivi raggiunti appieno” , ha sottolineato il preside del liceo scientifico, Professor Luigi Lippi, “l’alternanza scuola-lavoro, inserita nell’insieme delle attività che vengono svolte, dovrebbe servire a fornire ai ragazzi un valore aggiunto al percorso scolastico, poiché hanno la possibilità di confrontarsi con una mentalità di tipo imprenditoriale. L’“impresa simulata” che i ragazzi hanno progettato si inserisce a pieno titolo in questa direzione, anche per lo spessore di questo percorso che ha avuto una durata triennale.”

Anche il Dottor Claudio Romiti di Confindustria si dice veramente soddisfatto dei risultati raggiunti,“per tanti anni in seguito a idee sbagliate si è creata una distanza sempre maggiore tra scuola e mondo del lavoro; noi come Confindustria ci siamo resi conto di aver fatto questo errore molti anni fa, perché nelle aziende arrivavano persone che, dopo un lungo percorso di studio, non erano però preparate ed inquadrate in quello che era il mondo lavorativo. Abbiamo quindi iniziato a dedicare molta attenzione all’orientamento dei ragazzi già dalle scuole medie, di modo che studiassero specialmente le materie che potessero risultare loro più utili in base alle scelte lavorative future; ma questo non era sufficiente poiché la distanza tra scuola e mondo del lavoro era sempre molta. Allora abbiamo trovato delle scuole che fossero disposte a intraprendere con noi questo percorso, un percorso che preparasse i docenti, e quindi i primi preparatori dei ragazzi, alle imprese; a capire quali fossero le esigenze reali delle imprese, ossia che gli studenti uscissero e fossero già inquadrati in un’ottica d’imprenditorialità. Noi come Confindustria siamo stati quindi da subito molto attenti a questo progetto, tramite il nostro braccio operativo costituito da Formetica.”

Le due classi quinte del liceo che sono state coinvolte comprendono circa 40 studenti e sono state affiancate da Claudio Iezzoni (formatore e trainer coach) specializzato nello sviluppo delle risorse umane all’interno delle organizzazioni, e da Daniele D’Amato che ha seguito ed aiutato i ragazzi nella stesura dei loro business plan.

Anche la professoressa Maria Grazia Lucchesi, docente con anni di esperienza nel campo della creazione d’ impresa, ha affiancato i ragazzi per tutta la durata del triennio. Gli studenti hanno poi esposto i loro progetti di impresa simulata; business plan che riguardavano uno la produzione di magliette personalizzate tramite una stampante laser e l’ausilio di un applicazione utilizzabile tramite smartphone; l’altro progetto relativo alla realizzazione di un locale che si rivolga al pubblico giovanile del territorio lucchese.

Due esperienze importanti sono arrivate anche da parte del Polo Tecnologico Lucchese, realtà d’eccellenza sul territorio, che gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare insieme con l’azienda Alpipan s.r.l. di Altopascio , grazie alla collaborazione del suo amministratore delegato Pierluigi Rumbo, che produce da più di 10 anni per conto di importanti marchi nazionali alimenti senza glutine.

Nei progetti futuri dell’istituto, sempre in collaborazione con Formetica e Camera di Commercio, ci sono già proposte riguardanti il settore agro-alimentare e turistico.

