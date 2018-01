Piana



Marchetti: “D’Ambrosio non sapeva del fallimento della Toscana Pane perché non le interessa. E’ solo ossessionata dal passato”

sabato, 20 gennaio 2018, 09:24

L'ex sindaco e attuale consigliere di "Insieme per Altopascio", Maurizio Marchetti, rincara la dose attaccando il primo cittadino, Sara D'Ambrosio, perché non sapeva del fallimento della Toscana Pane se non apprendendolo dalla stampa.



"Purtroppo - esordisce - ancora una volta la sindaca D'Ambrosio, colta in fallo perché non sapeva del fallimento della Toscana Pane e l'ha appreso dalla stampa, a testimonianza del suo interesse per l'azienda e i suoi dipendenti, reagisce scompostamente, cercando di spostare l'attenzione".

"Noi - spiega - abbiamo solamente evidenziato che ogni giorno produce comunicati inutili su sciocchezze irrilevanti e tace e nasconde fatti e pensieri sui tre temi che stanno dilaniando il paese di Altopascio e i suoi abitanti : uno pseudo progetto di sottopasso che evidenzia errori clamorosi con una cartografia surreale, una variante da 44mila metri quadri che trasforma un bosco e i terreni circostanti in cemento rosso, questo disastro occupazionale e produttivo".

"Senza essere psicologi - incalza -, oltre che a confermare una inadeguatezza di fondo di una amministrazione palesemente incapace di affrontare i temi veri, le risposte della D'Ambrosio dimostrano un complesso di inferiorità. Infatti riferirsi sempre al passato non dimostra grande maturità e sicurezza. Una ossessione che contrasta con quella che doveva essere un'altra storia, ma che si conferma molto peggiore di quello che è successo prima".

"Quanto ai toni beceri che mi attribuisce - conclude -, la invito a rileggere quello che scriveva e risentire quello che diceva quando era all'opposizione....in confronto noi siamo anche troppo eleganti , con personaggi di questa caratura".