Nel weekend del Tau vincono solo i Giovanissimi

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:23

Weekend a metà per il Tau Calcio Altopascio. Dopo la bella partenza della scorsa settimana, gli Allievi amaranto non riescono ad avere la meglio e perdono contro lo Sporting Arno. Finisce invece in parità la partita degli Allievi B contro l'Aquila Montevarchi, mentre i Giovanissimi A e B vincono, rispettivamente, con lo Sporting Arno e contro i Giovani Calciatori Monsummano.

Brutta la sconfitta degli Allievi Elite che non riescono a sfondare contro lo Sporting Arno. Un incontro teso ma equilibrato, dove le due squadre si sono date battaglia fino all'ultimo. Adesso il terzo posto in classifica è occupato, a pari merito, proprio dal Tau e dallo Sporting Arno con 25 punti. Già allo studio tecniche e strategie per la partita di domenica 21 gennaio contro il Bibbiena.

Sporting Arno - Tau Calcio 1-0

Formazione Sporting Arno: Ceretelli, Paita, Cantini, Mazzantini, Biondi, Sestini, Lotti, Meacci, Baggiani, Canigiani, Nieri, Maranghi, Massini rosati, Leoni, Sollaku, Corvino, Berti.

Formazione Tau Calcio: Donati, Collecchi, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Barsanti, Giovannetti, Grasso, Petrilli, Pellicci, Pini, Gaddini, Sina.

Reti: Nieri

Finisce, invece, in parità la partita degli Allievi B contro l'Aquila Montevarchi. L'incontro si è concentrato tutto nel secondo tempo, con il Montevarchi che passa in vantaggio al 15'. La situazione torna in parità 7 minuti dopo con il gol su punizione di Gaddini. Un risultato giusto, ma che non aiuta la squadra di Maffei che scivola dalla terza alla quarta posizione in classifica, con 32 punti. Prossima partita contro lo Zenith Audax.

Tau Calcio - Aquila Montevarchi 1-1

Formazione Tau Calcio: Pieretti, Barsaglini, Muccioli, Martini, Proietto, Federigi, Beccani, Pratesi, Sabia, Magini Lorenzo, Spitale, Banti, Rinaldi, Berruti, Marcellusi, Gaddini, Mei.

Formazione Aquila Montevarchi: Angori, Crecca, Rullo, Bornioli, Maccari, Dimare, Colonna, Donati, Destro, Tognarini, Cusano, Dominici, Sgaravizzi, Sacchetti, Fabbrini, Ferri, Rossi.

Reti: Destro (A), Gaddini (T).

Buona la prestazione dei Giovanissimi Elite che vendicano la sconfitta subita dagli Allievi A contro lo Sporting Arno segnando 4 reti alla squadra di Scandicci. Grazie alle doppiette di Tartarini e di D'Andrea Pisani, i Giovanissimi Elite confermano il secondo posto in classifica e i 5 punti di distacco dalla Sestese, capolista. Prossimo incontro contro la Lastrigiana.

Tau Calcio - Sporting Arno: 4-0

Formazione Tau Calcio: Canalini, Iannello, Filieri, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Bachini, Tavanti, Tartarini, Menconi, Likaj, Silvano, Vivai, Lentini, D'Andrea Pisani, Selmi, Barbato.

Formazione Sporting Arno: Bacigalupo, Damiano, D'Uva, Alessandri, Grillo, Parrino, Espinosa, Truschi, Manconi, De Carlo, Migliarese, Ceccarelli, Dama, Diarra, Romano, Olivieri, Desideri, Rorandelli.

Reti: Tartarini (2), D'Andrea Pisani.

Ancora un'altra vittoria, infine, per i Giovanissimi B che battono anche i Giovani Calciatori Monsummano. I Giovanissimi B si confermano in testa alla classifica con 39 punti e il percorso netto di 13 partite vinte. Prossima gara contro l'Atletico Lucca.

Tau Calcio - Giovani Calciatori Monsummano 6-0

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Carmignani, Bindi, Marioni, Quilici, Ceccarelli, Tusa, Cecilia, Ceraolo, Tognetti, Rocco, Birindelli, Fani, Gigante, Lleshi, Oliva.

Formazione Giovani Calciatori Monsummano: Bechini, Di Martino, Gega, Grazzini, Grilli, Laveglia, Ricciarelli, Ruggirello, Stefanini, Traina, Visentini, Salvestrini, Pasqualetti, Turco.

Reti: Tusa, Tognetti, Rocco, Gigante, Cecilia, Bindi.