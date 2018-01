Operaio si ustiona in cartiera

Altri articoli in Piana

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:13

Tanti bambini di terza e quarta elementare, questa mattina, lunedì 29 gennaio, hanno ascoltato commossi le testimonianze di Angela Giampieri, memoria storica di Spianate eVittoria Tognozzi, sopravvissuta all'eccidio del Padule di Fucecchio

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:04

Sono in totale 441 i nuclei familiari capannoresi che per il 2017 usufruiscono di esenzioni e agevolazioni tariffarie per la tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani (servizio base, cioè il minimo dei sacchetti grigi in bae allla composizione del nucleo) e per le tariffe di acquedotto, fognature, gas e...

lunedì, 29 gennaio 2018, 14:16

Due vittorie e una sconfitta: questo il bilancio del weekend amaranto del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite non sfondano contro la Prolivorno Sorgenti, ma i B battono per 3 a 1 il Maliseti Tobbianese. Ancora un successo, invece, per i Giovanissimi Elite che vincono contro il Bibbiena.

lunedì, 29 gennaio 2018, 14:08

Un pomeriggio di riflessione ma anche di divertimento quello di sabato 27 gennaio allo stadio di Marlia dove si è svolto il Memorial "Erno Egri Erbstein" promosso dal comune di Capannori in occasione del Giorno della Memoria

lunedì, 29 gennaio 2018, 11:09

La "corsa più bella del mondo", la Freccia Rossa, la Mille Miglia: la capostipite di tutte le corse automobilistiche arriva a Lucca. E lo fa in grande stile, attraversando il territorio provinciale da Altopascio a Pietrasanta

lunedì, 29 gennaio 2018, 10:12

Prosegue con successo la nuova stagione di Prosa del Teatro Rasicurati di Monecarlo. Sabato 3 febbraio, alle 21,15, in concerto il "Jannacci Duet",che vede impegnato il figlio di Enzo, Paolo Jannacci al piano con Daniele Moretto alla tromba, per una produzione Bubba Music srl