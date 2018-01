Operativa la commissione mensa di Altopascio

Altri articoli in Piana

martedì, 16 gennaio 2018, 13:54

È composta da 46 ritratti scattati nelle tre sedi di Daccapo, realizzati "improvvisando" set fotografici con materiali di recupero, con l'intento di raccontare l'attività dei centri del riuso attraverso le persone che ne fanno parte e che animano il progetto

martedì, 16 gennaio 2018, 12:50

Al via a febbraio in alcune scuole di Capannori un articolato percorso di educazione alimentare di durata biennale a sostegno del servizio di ristorazione per rafforzarne le insostituibili potenzialità formative, grazie al progetto 'Cibo, gusto e convivialità' promosso dall'associazione 'Scuola ti voglio bene comune' in collaborazione con Slow Food e...

martedì, 16 gennaio 2018, 09:44

Due nuovi giochi al parco della Girandola in via Pacconi. Dopo aver completato la manutenzione a tutti i giochi dei parchi pubblici e aver completato la staccionata al parco di piazza Orsi, l’amministrazione Fornaciari ha deciso di aggiungere altre due attrazioni dedicate ai bambini più piccoli al parco della Girandola,...

martedì, 16 gennaio 2018, 09:35

Sono circa duecento gli atleti, tra giovani e giovanissimi, che nella giornata di domenica hanno partecipato al trofeo invernale di corsa campestre “Comune di Capannori” organizzato dalla Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con l’amministrazione comunale ai laghetti di Lammari in località Isola Bassa

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:02

Nessun aumento della tariffa, una bolletta dei rifiuti più semplice da gestire per i cittadini, con due soli invii anziché quattro, e conguagli che saranno di importi molto più bassi, e in alcuni casi prossimi allo zero, rispetto al passato.

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:24

Gli arredi, realizzati dall'azienda altopascese Ghise artistiche toscane, sono stati acquistati grazie ai fondi raccolti dall'amministrazione comunale, dai cittadini, dalle associazioni di volontariato, dalle imprese del territorio e dai comitati paesani nelle settimane successive al terremoto e durante la Festa del pane dell'anno scorso