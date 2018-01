Piana



Paluzzi: "La Pietra al Senato un'ottima scelta per Altopascio e Montecarlo"

martedì, 30 gennaio 2018, 10:59

L'ex assessore di Altopascio e Montecarlo Massimiliano Paluzzi commenta la scelta del centrodestra di candidare al collegio uninominale al Senato per Pistoia-Altopascio e Montecarlo Patrizio La Pietra.



"Pur apprezzando in generale tutte le candidature espresse nel centrodestra, sono rimasto piacevolmente e particolarmente soddisfatto della scelta della coalizione di candidare Patrizio La Pietra nel collegio che comprende i paesi a cui sono più legato. Esponente di Fratelli d'Italia, un recente passato di consigliere provinciale e comunale a Pistoia, La Pietra è un amico personale ma, soprattutto, una persona molto seria, che intende la politica come servizio e che fino a oggi ha sempre preferito lavorare che occupare poltrone. La riprova c'è stata a Pistoia quando, dopo essere stato uno dei registi della storica vittoria di Tomasi alle recenti amministrative , non ha chiesto nulla per se, continuando a svolgere la sua occupazione. In questo momento così complesso, la politica deve ripartire da persone dello spessore umano e sociale di La Pietra. Sono convinto che, sia pure con poco tempo a disposizione, tutti quelli che lo conosceranno lo potranno apprezzare quanto me e, se riuscirà nell'impresa di essere eletto, potrà diventare una risorsa anche per il territorio di Altopascio e Montecarlo , che ha avuto fino a oggi, sotto questo aspetto , poca fortuna".