Petrini (FI): "Conferenza stampa da clima pre-elettorale per Menesini"

martedì, 9 gennaio 2018, 10:48

Matteo Petrini, coordinatore comunale Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Capannori, interviene criticamente dopo la conferenza stampa di inizio anno convocata dal sindaco Menesini per fare un bilancio della sua amministrazione.



"Tempo di bilanci per l'amministrazione presieduta dal sindaco Menesini - esordisce -. Il 2018 si apre con una conferenza stampa da clima pre-elettorale in cui il sindaco di Capannori elogia quanto fatto e quanto andrà a fare di qui al 2019, anno di scadenza della legislatura comunale. Tra le varie promesse però, a nostro avviso, Menesini si è scordato di menzionare alcuni piccoli particolari che, se enunciati, avrebbero gettato non poche ombre sull'operato dell'amministrazione".



"Accanto alle varie piste ciclabili - incalza - avremmo perciò inserito anche il Polo Tecnologico, da anni al centro di innumerevoli e fallimentari progetti e ad oggi pressochè vuoto; L'Ospitale di Vorno, oggetto di due bandi andati deserti; L'aeroporto di Capannori, società fallita dopo anni ed anni di ricapitalizzazioni onerose proveniente dalle tasche dei cittadini. Se la matematica non è un'opinione, possiamo affermare che le cosiddette "grandi opere" non portano fortuna al'Amministrazione Menesini. E, per il 2018, sono previsti il rifacimento della Piazza Aldo Moro e la realizzazione della cittadella dello Sport. Altre due grandi opere che, visto i precedenti, non fanno dormire sonni tranquilli".



"Ecco così - prosegue - che, dando uno sguardo d'insieme, la "città di Capannori" voluta da Menesini stenta a decollare e l'operato di quest'Amministrazione presenta delle grosse falle.

Grosse falle che si ritrovano anche nei piccoli interventi di manutenzione e sistemazione. Prova ne è la situazione in cui versa, ad esempio, il muro posto a protezione del Rio Casale di San Colombano, in località Rimortoli. Come segnalato da diversi cittadini, da mesi a causa di un incidente stradale il muro in questione permane in condizioni disastrate e pericolose, nonostante varie richieste di intervento".



"Ci pare dunque inappropriato - conclude - convocare una conferenza di "inizio anno" (ovviamente senza la partecipazione dei cittadini) per incensarsi delle cose fatte e da fare quando, agli occhi di tutti, è evidente che le uniche mosse dell'attuale amministrazione sono quelle volte ad ottenere un consenso immediato a cui poi non dare alcun seguito. La conferenza stampa pre-elettorale si conclude appunto con la possibile ricandidatura di Menesini. Da parte nostra, ci impegneremo fin da subito a proporre alle forze di centrodestra una serie d'incontri dai quali poter poi individuare il possibile miglior candidato per cambiare, finalmente, Capannori".