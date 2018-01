Poker di vittorie per il Tau Calcio

Altri articoli in Piana

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:56

I premi sono stati consegnati dalla vice sindaca Silvia Amadei che dichiarandosi soddisfatta per l'alto numero di partecipanti e per la qualità delle opere pervenute ha voluto ringraziare la giuria per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita del premio letterario 'Città di Capannori 2017'

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:19

Altopascio diventa sempre più "legal-green". Dal primo gennaio, infatti, la Polizia Municipale altopascese, insieme a quella di altri 46 comuni toscani, ha in dotazione la app Fda Smart, utile per il contrasto del trasporto illegale di rifiuti

lunedì, 22 gennaio 2018, 10:07

Che il match non sarebbe stato facile lo si sapeva, che sfociasse in un finale thrilling un pò meno. Imprevedibilità del basket. La Pizzeria la Cicala conquista due punti pesantissimi in chiave salvezza andando ad espugnare sul filo del rasoio il campo della P.F. Viareggio

lunedì, 22 gennaio 2018, 09:48

Musical e cabaret sono in testa alle preferenze espresse dal pubblico dell’auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari, chiamato a formulare la sua lista dei desideri attraverso un questionario distribuito dalla Fondazione Cavanis. Un modo semplice e diretto per parlare con la gente e capire meglio gusti e aspettative

sabato, 20 gennaio 2018, 17:28

Domenica 21 gennaio 2018, alle 16.15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo inizierà, per concludersi domenica 25 marzo, la venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori

sabato, 20 gennaio 2018, 17:21

Appuntamenti dal 22 gennaio al 6 febbraio. Anche un quadrangolare tra squadre giovanili del territorio e il Torino Fc e un docufilm per cittadini e scuole