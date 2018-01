Piana



Premio letterario "Città di Capannori": ad Artemia la cerimonia di premiazione

venerdì, 19 gennaio 2018, 10:27

Si conosceranno domani, sabato 20 gennaio, i nomi dei vincitori del primo Premio letterario "Città di Capannori" promosso dal Comune in collaborazione con Marco Del Bucchia Editore e con l'associazione "Amici del libro", data in cui è in programma al polo culturale Artèmisia di Tassignano a partire dalle ore 17.30 la cerimonia di premiazione del concorso rivolto ai talenti letterari di tutta Italia.



I vincitori saranno proclamati tra una rosa di oltre 30 finalisti su un totale di circa 60 partecipanti. I premi in palio saranno assegnati da una giuria di esperti composta dalla scrittrice romana ma d'adozione lucchese Margherita Loy (presidente), l'editore Marco Del Bucchia e gli scrittori Luciano Luciani e Marco Pedonesi.



"Anche quest'anno il Premio letterario ha visto un alto numero di partecipanti da tutta Italia e questo ci riempie di soddisfazione – spiega la vice sindaca Silvia Amadei –.Ciò dimostra che c'è bisogno di eventi che valorizzino la cultura letteraria. Obiettivo del premio è infatti quello di stimolare la scrittura creativa e la poesia in un'epoca dominata dalle immagini, dai video e dal linguaggio dei social network e valorizzare e promuovere coloro che hanno stoffa in campo letterario, in particolare i giovani ed è per questo che un premio speciale è riservato agli under 30. Infine abbiamo voluto ricordare la figura di Luciana Baroni, educatrice e amministratrice molto legata alla comunità capannorese dedicandole un premio speciale".



Cinque sono i premi previsti. Cinquecento euro a testa andranno agli autori che si classificheranno primi nelle sezioni "poesia", "racconto" e "saggio breve". Il miglior elaborato realizzato da un giovane che al momento dell'iscrizione non ha compiuto 30 anni si aggiudicherà 300 euro. Il premio speciale "Luciana Baroni" sarà assegnato all'autore di una lirica capace di illuminare le tematiche della condizione femminile, i suoi problemi, le sue difficoltà e i complicati cammini di libertà di tutte le donne del mondo. In questo caso sono in palio 200 euro.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre presentata l'antologia dei finalisti a cura di Marco Del Bucchia Editore e saranno lette le opere dei vincitori.