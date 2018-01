Piana



Presentazione del volume "Quella doppia fila di alberi" di Lucia Niccolini

venerdì, 19 gennaio 2018, 09:24

Domenica 21 gennaio alle ore 17,00 presso la Chiesa San Bartolomeo di Ruota (Via di Ruota, Capannori) viene presentato, durante la cerimonia di chiusura della manifestazione "La via dei presepi", il volume "Quella doppia fila di alberi" (Marco Del Bucchia editore, www.delbucchia.it) di Lucia Niccolini che interviene per l'occasione. Ingresso libero.

Il libro

Racconti di vita vissuta dove l'invenzione di manzoniana memoria non prende mai il sopravvento sul vero storico e poetico. L'arco temporale va dall'ultimo ventennio dell'ottocento agli anni settanta del novecento e le fonti si individuano nella tradizione orale, nei viaggi alla ricerca del "tempo perduto ma riguadagnato" e nei documenti di famiglia.

L'autrice

Lucia Niccolini appartiene a quella che Serena Zoli definisce la "generazione fortunata". Nata a Livorno (dove ancora vive), eredita un background lucchese, americano e cattolico da parte di madre e livornese e comunista dal lato paterno. Si diploma non ancora diciottenne al liceo classico Niccolini-Guerrazzi della città labronica (conseguendo il Premio Rotary per il piú giovane sessanta dell'anno scolastico 1973/ 1974) e mantiene il vantaggio, laureandosi - con lode - a ventidue anni presso l'università di Pisa in lettere classiche con una tesi sulla poesia di Pindaro. Collezionista di libri, maschere, angeli e appassionata di giardinaggio, malacologia e oleocultura, si è dedicata a laboratori di scrittura, fotografia e informatica. Produce testi in inglese, latino e italiano, alternando prosa e poesia.