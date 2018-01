Piana : porcari



Riccardo Bottura nuovo amministratore delegato di Alival

mercoledì, 24 gennaio 2018, 10:31

L’assemblea dei soci di Alival, la società specializzata nel settore dei formaggi a pasta filata controllata da Nuova Castelli, ha nominato nella giornata di ieri Riccardo Bottura nuovo amministratore delegato della società.

Confermate le cariche del Presidente Antonio Sala e dell’amministratore con deleghe a finanza e amministrazione Francesco Guidotti.

Riccardo Bottura, 48 anni, già Amministratore Delegato di KME Italy a Fornaci di Barga (LU) e più recentemente Direttore Industriale del Gruppo Bormioli Rocco a Fidenza (PR), ha maturato una significativa e vasta esperienza nella gestione di importanti gruppi industriali, nazionali e internazionali.

Il Gruppo leader nella produzione e distribuzione dei formaggi DOP e STG con circa 500 milioni di ricavi conferma così i propri piani di crescita in tutti i settori e i mercati in cui opera, in particolare nel segmento dei formaggi a pasta filata, che presenta interessanti margini di crescita in particolare nei mercati esteri.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Riccardo Bottura – commenta Antonio Sala, Presidente del Gruppo Nuova Castelli – e siamo certi che grazie alla sua comprovata esperienza e professionalità il Gruppo riuscirà a proiettarsi con successo nella sua prossima fase di crescita, che prevede ulteriori sviluppi sui mercati esteri, il rafforzamento delle quote di mercato nei formaggi DOP e tipici italiani e il lancio di nuovi prodotti”.

“Sono entusiasta di unirmi alla squadra di Nuova Castelli – commenta il nuovo Amministratore Delegato di Alival Riccardo Bottura – un Gruppo che ha avuto la capacità di rinnovarsi e di crescere negli anni e di affermare la propria leadership nel settore caseario. Spero che, grazie anche al mio contributo, la società possa consolidare e rafforzare sempre di più il proprio posizionamento dentro e fuori i confini nazionali”.

Profilo del Gruppo

Fondata nel 1892, Nuova Castelli ha iniziato la propria storia nella produzione di gorgonzola. L’azienda si è progressivamente espansa nel corso degli anni, ampliandosi ed acquisendo la proprietà di caseifici per la produzione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano.

Negli ultimi tre anni, grazie a strategie di crescita sia per linee interne sia attraverso quattro acquisizioni, il Gruppo ha raggiunto un fatturato di circa 500 milioni di euro con oltre 1000 dipendenti.

Questa dimensione colloca Nuova Castelli fra le più importanti realtà a livello italiano ed internazionale nella produzione e distribuzione di formaggi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita), quali Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano DOP, Gorgonzola DOP, Taleggio DOP, Mozzarella di Bufala Campana DOP, Pecorino Toscano DOP e Mozzarella STG.

Il Gruppo esporta circa il 70 per cento della sua produzione, operando nei principali mercati internazionali (USA, Francia, Gran Bretagna, Germania, Scandinavia, Polonia e Russia) attraverso i propri impianti di produzione e centri di stagionatura e confezionamento in Italia, Ungheria – per la produzione di formaggio a pasta dura – e Polonia e a oltre 20 centri di distribuzione.

L’eccellenza e la qualità dei prodotti di Nuova Castelli sono assicurati dagli oltre 3 mila 500 controlli giornalieri effettuati in tutti gli stabilimenti della società e dalle certificazioni di qualità BRC (British Retail Consortium, standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti alimentari) e IFS (International Food Standard, modello riconosciuto in Europa e nel resto del mondo volto a favorire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio della GDO, sulla base di parametri di sicurezza, qualità e conformità alle norme).

Alival

Alival è la società specializzata nel settore dei formaggi a pasta filata del Gruppo Nuova Castelli.

Fondata nel 1981, con circa 160 milioni di ricavi è uno dei leader nel settore dei formaggi a pasta filata grazie ad un’ampia gamma di prodotti:

standard (mozzarella vaccina, ricotta, scamorza bianca e affumicata)

di alta qualità a marchio proprio (mozzarella di bufala, ricotta di bufala), a marca privata (scamorze, ricotte, mozzarelle vaccine, pecorino toscano, pecorino di Pienza, pecorino dell’Amiata)

private label per partner commerciali (GDO) ed industriali

Tra Italia ed estero, Alival conta 10 stabilimenti, presso i quali lavorano circa 500 dipendenti con una produzione attuale superiore a 35.000 tonnellate di formaggi.