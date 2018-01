Piana



Sabato appuntamento con il 'Carnevalmarlia 2018' con la 'festa del bambino': luna park in piazza del mercato

venerdì, 26 gennaio 2018, 15:02

Tutto pronto per l'inizio del “CarnevalMarlia in piazza 2018” che prenderà il via domani, sabato 27 gennaio, alle ore 15 con la 'Festa del Bambino' con biglietti omaggio distribuiti alle scuole che prevede il Luna park in piazza del mercato a Marlia ad ingresso gratuito. Iniziativa che si ripeterà ogni sabato prima delle sfilate di domenica 28 gennaio e delle domeniche 4, 11 e 18 febbraio.

Quest'anno questa storica manifestazione si svolgerà con una nuova formula ad ingresso gratuito, poichè non saranno presenti i carri allegorici a causa dell'incendio che ha colpito il capannone dove vengono realizzati, che propone tanti eventi divertenti pensati per il divertimento dei più piccoli che si svolgeranno principalmente in Piazza del Mercato ed in parte in Via Paolinelli.

Il programma completo della manifestazione:

domenica 28 gennaio inizio ore 14.30 1a Festa in Maschera in Piazza'; musica disco con il 'DJ Simone & C' '70-'80; animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation; Mago Bolla con Dinosauro 'Cucciolo di Carnosauro'; esibizione della Banda Spettacolo 'La Campagnola' di Marlia; omaggi per i bambini.

Domenica 4 febbraio inizio ore 14.30 2a Festa in Maschera in Piazza; musica disco con il 'DJ Simone & C'; animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation; omaggi per i bambini.

Sabato 10 febbraio inizio ore 19 Apericena in piazza a cura dell' 'ASD Canapino'.

Domenica 11 febbraio inizio ore 14.30 3a Festa in Maschera in Piazza; musica disco con il 'DJ Simone & C'; animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation; omaggi per i bambini.

Domenica 18 febbraio inizio ore 14.30 4a Festa in Maschera in Piazza; Musica disco con il 'DJ Simone & C'; animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation; Mago Bolla con 2 Dinosauri “Cuccioli di Carnosauro'; omaggi per i bambini.

In programma inoltre la partecipazione di varie mascherate delle scuole primarie di Marlia e Capannori, della scuola dell'infanzia di Marlia e dell'istituto comprensivo Don Aldo Mei di S.Leonardo in Treponzio, con la partecipazione di numerosi bambini, maestre e genitori in maschera. A sfilare anche la mascherata dell'oratorio della parrocchia di Marlia.Ogni domenica, inoltre saranno presenti stand gastronomici con frati, pasta fritta, pizze ed altre golosità e la fiera di beneficenza. In programma ci saranno anche altre iniziative.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al coperto.

Secondo un'ordinanza sindacale agli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree del CarnevalMarlia nei giorni 27 e 28 gennaio, 3, 4 , 10, 11, 17 e 18 febbario (dalle 13 alle 19) è vietata la vendita e la somministrazione per asporto fuori dai locali di alimenti e bevande in contenitori di vetro o latta, anche per mezzo di distributori automatici, ferma restando la possibilità di servire gli alimenti e le bevande in contenitori di vetro e latta all'interno dei locali o negli appositi spazi allestiti per la somministrazione esterni al locale.