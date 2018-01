Piana : porcari



Snaitech, accordo sindacale senza licenziamenti: assemblea dei lavoratori di Porcari per spiegare i termini dell'accordo

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:09

Massimo Braccini, coordinatore nazionale FIOM gruppo Snaitech commenta incontro nazionale con l'azienda a Firenze conclusosi con un accordo sindacale senza licenziamenti e rende noto che oggi a Porcari (e nella altre sedi) si terrà un'assemblea

"Si è svolto ieri a Firenze presso la sede di Confindustria l'incontro nazionale tra l' azienda Snaitech ed coordinamento sindacale nell'ambito della procedura di riduzione del personale, conclusasi con un ipotesi di accordo - esordisce Braccini.

La iniziale procedura di mobilità aperta nel marzo 2017 prevedeva 66 lavoratori in esubero ed é poi stata gestita con ammortizzatori sociali ed uscite volontarie con incentivo all'esodo. É stata successivamente aperta ( ottobre 2017) una nuova condizione procedurale, dove erano interessati 14 lavoratori tra le sedi di Milano, Porcari e Roma.

A seguito di uscite volontarie di lavoratori ed altri che hanno optato per la riduzione di orario, é stato possibile trovare un'intesa che prevede collocazioni in altre sedi per alcuni lavoratori con la messa a disposizione di un alloggio da parte dell'impresa.

La procedura è stata quindi conclusa con un accordo sindacale senza licenziamenti - conferma Braccini -.

Per oggi è stata convocata l'assemblea dei lavoratori di Porcari ed a seguito nelle altre sedi per spiegare i termini dell'accordo che sarà soggetto all'approvazione dei lavoratori tramite referendum.

Con questa ipotesi di accordo si chiude una fase complessa durata oltre 18 mesi.

A breve - conclude il coordinatore - inizieremo a discutere della contrattazione aziendale per tutti i lavoratori Snaitech delle varie sedi in Italia con l'apertura di uno specifico tavolo nazionale".